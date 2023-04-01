蔡總統感謝瓜地馬拉挺台仗義執言 期許合作雙贏

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（中央社記者溫貴香瓜地馬拉市31日電）總統蔡英文訪問瓜地馬拉，提及瓜國總統賈麥岱曾說「所謂友誼，就是不離不棄，同甘共苦」，她深有同感，感謝去年當中國對台軍演，第一時間仗義執言。她說，民主夥伴團結合作，一定可以強化韌性，期盼台瓜合作創造雙贏。

蔡總統下午抵達友邦瓜地馬拉進行國是訪問，出席在總統府所在地、國立文化宮舉行的軍禮歡迎儀式，隨即在總統會客室舉行兩國元首會談，見證兩國外長簽署「台瓜基本合作協定」。

賈麥岱（Alejandro Giammattei）在文化宮國旗廳贈予蔡總統金質「 五火山大十字勳章」（la Orden de los Cinco Volcanes,Gran Cruz, placa de oro），這是瓜國政府用以表彰對區域整合具卓越功績的國家元首級勳章。

總統在和賈麥岱會談後發表談話，她表示，到瓜地馬拉之前，得知墨西哥移民中心火災意外事件，感到十分沉重不捨，她要向受難者和家屬，表達最深的哀悼。

2017年時曾造訪瓜地馬拉的蔡總統說，今天當飛機緩緩降落時，看到記憶中壯麗的火山和湖泊，美景依舊。再次訪問瓜地馬拉，她代表中華民國政府和人民，向賈麥岱及瓜地馬拉人民，致上誠摯的問候。

她表示，過去幾年來，台灣和瓜地馬拉都有許多的進步和改變。瓜地馬拉在賈麥岱的領導下，越來越繁榮發展，「惠譽國際」更將瓜地馬拉評為中美洲經濟復甦最快的國家，令人欽佩。

蔡總統指出，瓜地馬拉是台灣堅實的友邦，這幾年來兩國在醫衛、經貿以及基礎建設等領域，持續深化合作。她與賈麥岱共同見證兩國簽署「台瓜基本合作協定」，為雙方技術合作交流，開創更多元、嶄新的面貌。

不僅如此，總統說，在疫情期間，兩國相互合作，僅用短短18個月的時間，完成設計、興建齊瑪德南戈公立醫院，並且落成啟用。在過程中，也為瓜地馬拉帶來經濟成長和就業機會。

總統表示，台灣和瓜地馬拉是共享自由、人權等價值的民主夥伴。賈麥岱曾多次公開向國際社會，表達支持烏克蘭，甚至親赴烏克蘭前線，以具體行動展現追求國際和平的理念。

她並說，去年當中國對台軍演，瓜地馬拉第一時間挺身而出，為台灣仗義執言。在各個國際場合，賈麥岱也透過致函、發言等多種方式，支持台灣的國際參與。

蔡總統表示，過去賈麥岱曾用一段話，形容台灣和瓜地馬拉的關係，「所謂友誼，就是不離不棄，同甘共苦」。對於這段話，她深有同感，能在困難中互相伸出援手，就是真正的朋友。

總統相信，民主夥伴團結合作，一定可以強化韌性，共同克服各項挑戰，期盼台灣和瓜地馬拉在堅實的合作基礎上，持續攜手努力，創造雙贏發展。（編輯：黃瑞弘）1120401

總統蔡英文（前左）於當地時間31日下午抵達中美洲友邦瓜地馬拉，由瓜國外長步卡羅（前右）迎接。中央社記者趙世勳攝 112年4月1日