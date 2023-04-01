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蔡總統飛抵瓜國訪問 參加元首會談簽協議接受贈勳

2023/4/1 06:52（4/1 07:16 更新）
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（中央社記者溫貴香瓜地馬拉市31日電）總統蔡英文於當地時間3月31日下午2時飛抵友邦瓜地馬拉進行國是訪問，傍晚前往文化宮接受軍禮歡迎儀式，及舉行兩國元首會談並簽署協議，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）將贈勳蔡總統並以國宴款宴。

蔡總統「民主夥伴共榮之旅」結束過境紐約兩天行程後，搭乘專機飛抵瓜國首都瓜地馬拉市進行為期3天2夜訪問。在下午的接機現場，駐瓜國大使曹立傑及瓜國禮賓司長David Vargas登機迎接。

總統下機後，瓜國外長步卡羅（Mario Bucaro）陪同蔡總統走紅地毯、接受禮兵致敬。僑胞們在紅地毯右側手舉中華民國國旗高喊「小英總統好」、「台灣加油」等話語，總統也回以「你們好」向大家致意。

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總統一行抵達下榻飯店後，第一個行程是在飯店與瓜地馬拉僑界代表、技術團同仁及役男茶敘，之後前往文化宮接受軍禮歡迎儀式及舉行兩國元首會談並簽署協議，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）將贈勳蔡總統並以國宴款宴。

蔡總統訪團第2天行程將參訪蒂卡爾（Tikal）國家公園，第3天參加齊瑪德南戈醫院贈交儀式後，離開瓜地馬拉轉往貝里斯訪問。（編輯：林克倫）1120401

#瓜國
#蔡英文
#文化宮
蔡英文
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