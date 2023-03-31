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蔡總統獲頒全球領導力獎：獎項是向台灣人民致意

2023/3/31 11:13（3/31 12:14 更新）
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總統蔡英文（中）美東時間30晚間受邀出席美國哈德遜研究所舉辦的「全球領導力獎晚會」，獲頒「全球領導力獎」。（圖取自twitter.com/HudsonInstitute）
總統蔡英文（中）美東時間30晚間受邀出席美國哈德遜研究所舉辦的「全球領導力獎晚會」，獲頒「全球領導力獎」。（圖取自twitter.com/HudsonInstitute）
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（中央社記者溫貴香紐約30日電）總統蔡英文過境紐約，美東時間今晚受邀出席美國「哈德遜研究所」（Hudson Institute）舉辦「全球領導力獎晚會」，並自哈德遜研究所董事會主席史登（Sarah May Stern）及所長兼執行長華特斯（John Walters）手中，獲頒「全球領導力獎」（Global Leadership Award）。

這個獎項由「哈德遜研究所」所設立，以表彰對全球作出卓越貢獻，並具超凡遠見、道德勇氣及戰略視野國際領導人，並與研究所表揚對美國國家安全有功之「Herman Kahn獎」並列為該所最高榮譽。

基於蔡總統任內，以極大的勇氣與決心帶領民主台灣應對脅迫，維護自由開放的印太地區，哈德遜研究所頒贈此獎項給蔡總統，表彰其卓越領導。

蔡總統晚間獲獎後並發表演說，並與現場與會者進行交流。演說重點如下：

第一、哈德遜研究所的這份獎項實際上是向台灣人民致意，縱使面對艱鉅挑戰，台灣人民依然展現堅毅韌性。台灣就是在人民的勇氣與堅持，以及美國友人的支持下，開始了民主轉型，最後終結了長達30多年的戒嚴。今日的台灣與理念相近國家昂首並肩，追求和平、繁榮並捍衛民主。

第二、中國刻意升高緊張情勢，但台灣總是謹慎並冷靜地回應，讓世界看到台灣在兩岸關係中是負責任的那一方。台灣人民期盼和平，但歷史告訴我們最佳的避戰方法就是讓自己更有實力。

第三、台灣近年來與世界民主國家的關係持續成長，然而，仍然持續被排除在聯合國及相關國際組織運作之外。如此不公義的情況不能再繼續下去，需要其他民主國家的支持，協助台灣參與國際組織。

第四、不穩定的台海將帶給全球嚴重的經濟及安全風險，因此對各國而言，維護此一區域之和平及穩定顯得格外重要。這不僅意味著台灣要強化安全合作，更需要促成一個更為強健、蓬勃的經濟夥伴關係。

第五、台灣充滿韌性，並對民主的力量深信不移，但沒有任何國家能獨力解決21世紀的挑戰或對抗威權主義。台灣會持續與美國及理念相近國家合作，證明民主可以獲致成果，並展現有決心守護的生活方式。（編輯：黃瑞弘）1120331

總統蔡英文（圖）於美東時間30日晚間受邀出席美國「哈德遜研究所」（Hudson Institute）舉辦的「全球領導力獎晚會」，並上台發表演說。（總統府提供）中央社記者趙世勳傳真 112年3月31日
總統蔡英文（圖）於美東時間30日晚間受邀出席美國「哈德遜研究所」（Hudson Institute）舉辦的「全球領導力獎晚會」，並上台發表演說。（總統府提供）中央社記者趙世勳傳真 112年3月31日
#全球領導力獎
#哈德遜研究所
#蔡英文
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