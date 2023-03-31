蔡總統獲頒全球領導力獎：台灣需參與國際組織

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（中央社記者溫貴香紐約30日電）總統蔡英文過境紐約，今天獲頒「全球領導力獎」，她發表演說表示，這份獎項實際上是向台灣人民致意。但台灣持續被排除在聯合國及相關組織運作外，如此不公義情況不能再繼續下去，需要其他民主國家支持，協助參與國際組織。

總統蔡英文過境紐約第2天，美東時間晚間出席美國智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）所舉辦「全球領導力獎晚會」，自哈德遜研究所董事會主席史登（Sarah May Stern）及所長兼執行長華特斯（John Walters）手中接下「全球領導力獎」（Global Leadership Award）。

蔡總統獲頒獎項後發表演說表示，台灣在人民的勇氣與堅持，以及美國友人的支持下，開始了民主轉型，最後終結了長達30多年的戒嚴。今日的台灣與理念相近國家昂首並肩，追求和平、繁榮並捍衛民主。

她說，中國刻意升高緊張情勢，但台灣總是謹慎並冷靜地回應，讓世界看到台灣在兩岸關係中是負責任的那一方。台灣人民期盼和平，但歷史告訴人民最佳的避戰方法就是讓自己更有實力。

蔡總統指出，台灣近年來與世界民主國家的關係持續成長，然而仍然持續被排除在聯合國及相關國際組織運作之外。如此不公義的情況不能再繼續下去，台灣需要其他民主國家的支持，協助參與國際組織。

此外，她強調，不穩定的台海將帶給全球嚴重的經濟及安全風險，因此對各國而言，維護這個區域的和平及穩定顯得格外重要。這不僅意味著台灣要強化安全合作，更需要促成一個更為強健、蓬勃的經濟夥伴關係。

總統蔡英文（中）於美東時間30日晚間受邀出席美國「哈德遜研究所」（Hudson Institute）舉辦的「全球領導力獎晚會」，並自哈德遜研究所董事會主席史登（Sarah May Stern）（右）及所長兼執行長華特斯（John Walters）（左）手中，獲頒「全球領導力獎」（Global Leadership Award）。（總統府提供）中央社記者趙世勳傳真 112年3月31日

蔡總統說，台灣充滿韌性，並對民主的力量深信不移，但沒有任何國家能獨力解決21世紀的挑戰或對抗威權主義。台灣會持續與美國及理念相近國家合作，證明民主可以獲致成果，並展現台灣有決心守護自己的生活方式。

與會者包括美國傳統基金會創辦人佛訥（Edwin J. Feulner Jr.）等美國政壇及智庫學者等超過百人，不過，先前傳出將出席晚會的美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）未與會。

由於晚會採邀請制、未對外公開，由總統府副秘書長張惇涵會後召開記者會轉述上述重點。他表示，這個獎項是表彰對全球作出卓越貢獻，並具超凡遠見、道德勇氣及戰略視野的國際領導人。

對於蔡總統是否與美國政要視訊或通電話、蓬佩奧雖未出席晚會但是否與總統通電話或視訊等問題，張惇涵表示，總統會利用過境美國相關的空檔，盡可能與美國友人進行互動與交流，基於台美雙方互動與互信，會適時向各界報告與說明。

飯店外，統派社團在總統演說前聚集在飯店大門口對街的人行道外抗議。張惇涵表示，民主國家尊重多元的聲音，在台灣這些情況大家很熟悉，「中國的朋友在民主國家才可以有這樣的表現」。（編輯：蘇志宗）1120331