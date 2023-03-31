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首頁 / 政治

頒全球領導力獎 哈德遜研究所讚蔡總統對抗暴政

2023/3/31 12:12（3/31 12:23 更新）
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總統蔡英文（中）於美東時間30日晚間自哈德遜研究所董事會主席史登（Sarah May Stern）（右）及所長兼執行長華特斯（John Walters）（左）手中，獲頒「全球領導力獎」（Global Leadership Award）。（總統府提供）中央社記者趙世勳傳真 112年3月31日
總統蔡英文（中）於美東時間30日晚間自哈德遜研究所董事會主席史登（Sarah May Stern）（右）及所長兼執行長華特斯（John Walters）（左）手中，獲頒「全球領導力獎」（Global Leadership Award）。（總統府提供）中央社記者趙世勳傳真 112年3月31日
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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國智庫「哈德遜研究所」今晚在紐約頒發「全球領導力獎」（Global Leadership Award）給總統蔡英文，讚許她對抗暴政、維護自由開放的印度太平洋地區。

哈德遜研究所（Hudson Institute）所長兼執行長華特斯（John P. Walters）在聲明中說：「我們很榮幸接待蔡總統。在她的領導下，美國和台灣擴大且深化彼此的安全和經濟關係。她以極大的勇氣和清晰的決心帶領一個活躍的民主政體對抗暴政，維護自由開放的印度太平洋地區。」

華特斯還說：「我們很自豪美國與台灣站在一起。哈德遜研究所仍會堅定不移促進美國及盟友的安全、自由和繁榮。」

總統蔡英文過境紐約，美東時間今晚受邀出席美國「哈德遜研究所」（Hudson Institute）舉辦「全球領導力獎晚會」，並自哈德遜研究所董事會主席史登（Sarah May Stern）及所長兼執行長華特斯手中，獲頒「全球領導力獎」。

這個獎項由「哈德遜研究所」所設立，以表彰對全球作出卓越貢獻，並具超凡遠見、道德勇氣及戰略視野國際領導人，並與研究所表揚對美國國家安全有功之「Herman Kahn獎」並列為該所最高榮譽。

蔡總統晚間獲獎後並發表演說，並與現場與會者進行交流。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1120331

#哈德遜研究所
#全球領導力獎
#蔡英文
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