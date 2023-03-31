唐鳳受邀全球民主峰會致詞 倡導全民數位韌性[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北31日電）數位部長唐鳳於美東時間3月30日下午以預錄影片方式，為第二屆民主峰會區域論壇致詞。唐鳳分享台灣經驗，數位部核心目標就是實現「全民數位韌性」，透過科技加強人權和民主，呼籲夥伴一起對外展現民主的堅韌精神。

唐鳳以預錄影片為第二屆民主峰會（Summit for Democracy）美國主辦的「強化科技為民主」（Advancing Technology for Democracy）區域論壇第3場次進行開場致詞，場次主題為「型塑新興科技以確保尊重人權與民主原則」（Shaping Emerging Technologies to Ensure Respect for Human Rights and Democratic Principles）。

數位部今天發布新聞稿，唐鳳在致詞中分享台灣經驗，包括如何應對自由開放社會所面臨的共同挑戰，以及新興技術如何加強人權和民主原則。

唐鳳致詞時表示，2021年12月首屆民主峰會後，世界發生重大轉變，俄羅斯非法侵略烏克蘭震撼世界，而在民主夥伴適應新現實、致力推動數位韌性的過程中，台灣身為最可靠夥伴則愈發耀眼。她在2022年與60國夥伴共同簽署「未來網際網路宣言」，鞏固共享價值觀、加深對民主盟友的承諾。

唐鳳指出，數位部核心目標就是實現「全民數位韌性」，這包括應變韌性、產業韌性和社會韌性3個層面。

唐鳳說明，「應變韌性」是有效應對各種危機，包括網路攻擊和自然災害。例如，美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年歷史性訪台期間發生的網攻，試圖破壞公眾對台灣民主制度的信任，但未能成功。

面對互動式深偽影音（interactive deepfake）等新興威脅，數位部整合各界資安能量、導入零信任原則，並將新興衛星業者納入多元網路備援通訊，以確保在緊急情況下，關鍵基礎設施仍可如常運作。此外，數位部網站採用星際檔案系統（IPFS）這項新興技術，讓每個人都可以貢獻網路頻寬提供備援。

「產業韌性」聚焦於促進各行各業數位轉型，培育堅韌的產業生態。台灣擁有高度先進的資訊產業、一流的半導體供應鏈，通過半導體產線設備資安標準SEMI E187等全球標準，將「台灣製造」品牌提升成堅韌可靠的象徵。

「社會韌性」結合全球民主網絡，將權力賦予公民社會。數位部與文化部、國家通訊傳播委員會（NCC）組成跨部會小組，啟動新聞共榮對話，邀跨國數位平台與台灣新聞產業代表，探討互惠途徑。

唐鳳表示，準確的新聞報導是民主的基石，數位素養更需要有見識和辨別力的公民。面對威權擴張，民主陣營必須能應對挑戰，才能守護社會福祉與個人自由之間的平衡。

唐鳳表示，數位部願景為「多元宇宙」，即共同在場、攜碼互通。來自全球各地的人們，一旦能建立既獨特、又共通的互動空間，就能夠彰顯跨越意識形態鴻溝的聲音。呼籲民主夥伴與台灣並肩追求數位韌性，向全世界展現民主的堅韌精神。

第二屆民主峰會於3月29日至30日舉行，30日的議程由美國與哥斯大黎加、荷蘭、韓國、尚比亞等共同主辦國採異地同步方式辦理。唐鳳致詞的「強化科技為民主」區域論壇共有3場討論會，前2場分別由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins，另譯：葉建事）擔任開場致詞。（編輯：張均懋）1120331