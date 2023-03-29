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唐鳳與捷克眾議院議長艾達莫娃會談 聚焦資安聯防

2023/3/29 18:13
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（中央社記者蘇思云台北29日電）數位部長唐鳳今天上午接見捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）訪問團，雙方就數位韌性、資安聯防、公私協力等多項議題交換意見，希望台捷可以攜手深化民主。

唐鳳表示，艾達莫娃率領訪問團到台灣，不僅為台捷雙方合作奠定基礎，也向國際社會展示台灣並不孤單，這種團結的意識在各國攜手因應共同挑戰時至關重要。

唐鳳指出，台灣和捷克是共享自由、民主、人權和法治等價值的夥伴，也契合數位部促進「全民數位韌性」的核心理念。台灣與捷克對未來的共同願景，充分體現在27日揭牌的「捷克在台中心」，相信將是台捷雙方未來互動的重要基石。

艾達莫娃在會議上表示，台灣是捷克重要的盟友，雙方在人權、言論自由、民主等重要議題具有共同價值，希望未來進一步在資訊安全、數位韌性等議題上持續交流並發展合作。

捷克訪團成員在捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）及駐捷克台北經濟文化辦事處代表柯良叡陪同下，由捷克眾議院外交事務委員會主席傑尼雪克（Marek Ženíšek）、眾議院安全委員會會主席札榷克（Pavel Žáček）、眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）等30位捷克政府官員、跨黨派眾議員，及產學研等各界代表組團共同拜會數位部。（編輯：林淑媛）1120329

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