唐鳳與德教研部長會面 共倡數位公益創新

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（中央社記者蘇思云台北21日電）數位部長唐鳳今天接見率團來訪的德國教研部長史塔克－瓦特辛格，雙方探討未來德台間數位合作的議題，就公益創新、全民資安意識等議題進行廣泛討論，期許未來能有更多的合作。

德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）今天率團訪台，是26年來首位訪台的德國部長級官員。

數位部晚間透過新聞稿指出，史塔克－瓦特辛格在席間特別關切數位社會創新和數位民主國際交流等議題，數位部也分享台灣在「總統盃黑客松」、「公益創新‧徵案100」、「台灣襄助，無限未來」（Taiwan Can Help: Free the Future）國際數位合作等現況與發展，雙方進行深度討論交流。

唐鳳晚間並受邀於德國智庫「弗里德里希諾曼自由基金會」（Friedrich Naumann Foundation for Freedom, FNF）全球創新中心的開幕儀式，以預錄影片表達祝賀，分享台灣數位公民參與經驗，期望能透過全球創新中心，與民主夥伴共同確保數位韌性。史塔克－瓦特辛格也在拜會數位部後，於晚間親自出席開幕儀式。

唐鳳表示，隨著國際局勢起伏不定、數位威權崛起，民主制度迎來前所未有的挑戰。台灣很榮幸能夠在此時，歡迎弗里德里希諾曼自由基金會前來創立全球創新中心。期待台灣和FNF交流過往民主經驗，共謀創新未來。

唐鳳指出，台灣的民主與網際網路的發展密不可分，從1987年解除戒嚴到1996年首次總統直選大選的10年間，台灣的民主與個人電腦和全球資訊網一起成長。數位化重塑國界概念，釋放了全民參與的潛力，並展示了民主政府如何與世界各地的群眾智慧協作。

弗里德里希諾曼自由基金會與全球近60個國家與公民社會的夥伴們共同推展促進民主自由，在台北成立的全球創新中心則以推動「數位轉型」和「為民主而創新」為業務主軸。（編輯：楊蘭軒）1120321