德國教研部長參訪孔廟 獲贈祈福卡盼寫自由2字

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）德國聯邦教育與研究部長史塔克－瓦特辛格今天下午到北市孔廟參觀。被問到中國是否強烈抗議她訪台，她未正面證實，但強調此行是「正常訪問」，重點是與台灣強化研究與創新領域交流。

當她參觀孔廟書法家現場揮毫贈送題字祈福卡活動時，被問到希望在祈福卡上寫什麼字，史塔克－瓦特辛格毫不猶豫地請書法家在卡片上用中文寫下「自由」2字。

史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）今天抵台，下午在德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）陪同下參觀孔廟，廟方特別安排曾任中央社記者的龍瑞雲擔任德語解說員。

史塔克－瓦特辛格在參訪後接受媒體簡短提問，被問到中國是否抗議她訪台，她表示，此行目的專注於研究與創新面交流，這是一次很正常的訪問，德國需要來自全世界的夥伴，以共同應對全球性挑戰。

被問到德國如何應對爭議不斷的中國孔子學院，史塔克－瓦特辛格低調回應，孔子學院確實是中國向德國各大學提供的機制，但這不是她今天拜訪台灣孔廟的主題。

記者追問台灣是否可能取代中國在德國提供華語教學，史塔克－瓦特辛格說，她認為學習語言對雙方學生都很重要，因此她此行拜訪許多單位，討論能促成哪些台德間的語言交換計畫，語言對增進彼此了解很有幫助。

史塔克－瓦特辛格也向中央社記者表示，著名哲學家孔子的「有教無類」精神至今仍備受推崇，此次參訪孔廟行程讓她收穫良多，最驚艷的是孔廟建築處處有符號象徵意義，參觀時必須仔細「解讀」才能理解整個背景故事。

史塔克－瓦特辛格今天到23日訪台，她此行是睽違26年後首度有德國部長級官員訪台。

德國在台協會指出，史塔克－瓦特辛格此行重點是半導體、綠氫、電池研究方面的交流，盼強化與台灣在半導體研究與專業人才的發展，加速拓展德國與歐洲的微晶片生態系。

德國在台協會指出，史塔克－瓦特辛格此行將會晤國科會主任委員吳政忠、教育部部長潘文忠及數位發展部部長唐鳳，也將拓展與台灣在華語研究與華語能力領域的合作，以強化德國獨立研究中國的能力。（編輯：楊凱翔）1120321

德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（左2）參訪孔廟，廟方安排人員以德文解說。中央社記者黃雅詩攝 112年3月21日