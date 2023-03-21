睽違26年德教研部長訪台 吳政忠：科技合作雙贏互補

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德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）（右）21日訪台，與國科會主委吳政忠（左），見證「台德科學及技術合作協議」（STA）的簽署。中央社記者張璦攝 112年3月21日

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（中央社記者張璦台北21日電）睽違26年，德國教研部長史塔克－瓦特辛格今天訪台，上午拜會國科會主委吳政忠，見證雙方涉及AI、半導體內容的科學及技術合作協議簽署。吳政忠說，德方部長歷史性訪問，顯示台灣是值得信任夥伴，台德合作將迎來互補與雙贏效應。

德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）今天率團訪台，是26年來首位訪台的德國部長級官員。

史塔克－瓦特辛格上午赴國科會與吳政忠會晤 ，兩人在大廳握手合影後進行閉門會談，隨後一同見證由駐德代表謝志偉與德國在台協會處長許佑格（Jorg Polster）代表簽署的「台德科學及技術合作協議」（STA）。

吳政忠接受媒體聯訪時表示，這次合作協議涉及人工智慧（AI）、半導體領域，其中IC設計也是重點；德國擁有很強的汽車工業、氫能技術等基礎，台德合作將迎來雙贏；教育方面，很多德國年輕人想要學華語，因此「到台灣學中文」，也是這次德方著重的重點面向。

吳政忠去年11月赴柏林訪問時，力邀史塔克－瓦特辛格訪台，吳政忠坦言，沒想到對方會在4個月內排除困難來到台灣，這意味台灣在歐洲，尤其是德國，態勢已然不同。

他表示，德國發現台灣是民主自由、愛好人權、有價值以及值得信任的合作夥伴 ，台灣科技發展居世界領先地位，在德國看來，台德合作有「互補」機會，史塔克－瓦特辛格這次來台，可謂水到渠成，是台灣2300多萬人一起努力的成果。

有關台灣與德國互補效應，吳政忠指出，台灣在晶片製造、封裝相當厲害，在全世界市占超過5成，現在也積極布局IC設計，其他產業需要用到半導體晶片，比如生醫、汽車工業，而這些正是德國領先強項，未來合作也可能涉及太空。

此外，媒體關切台積電到德國設廠議題，吳政忠表示，他去年11月與德方經濟部高層說，台灣是民主自由國家，政府不會干預私人公司的投資，但德國把人才生態系與環境準備好，他相信台積電會有機會去德國。

至於是否擔心史塔克－瓦特辛格訪台中國方面的反應，吳政忠說，台灣面對中國超過50年，一個自由民主國家，不會對不合理的回應做出太強烈的反應，台灣腳步踏穩，會繼續自信前行。（編輯：林淑媛）1120321