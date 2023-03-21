更多編輯台推薦新聞：
瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蔡總統29日出訪瓜地馬拉、貝里斯 過境紐約洛杉磯
首頁 / 產經
歐洲訪台潮
新聞專題
歐洲訪台潮1/22
首頁 / 產經

睽違26年德教研部長訪台 吳政忠：科技合作雙贏互補

2023/3/21 13:13（3/21 14:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）（右）21日訪台，與國科會主委吳政忠（左），見證「台德科學及技術合作協議」（STA）的簽署。中央社記者張璦攝 112年3月21日
德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）（右）21日訪台，與國科會主委吳政忠（左），見證「台德科學及技術合作協議」（STA）的簽署。中央社記者張璦攝 112年3月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北21日電）睽違26年，德國教研部長史塔克－瓦特辛格今天訪台，上午拜會國科會主委吳政忠，見證雙方涉及AI、半導體內容的科學及技術合作協議簽署。吳政忠說，德方部長歷史性訪問，顯示台灣是值得信任夥伴，台德合作將迎來互補與雙贏效應。

德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）今天率團訪台，是26年來首位訪台的德國部長級官員。

史塔克－瓦特辛格上午赴國科會與吳政忠會晤 ，兩人在大廳握手合影後進行閉門會談，隨後一同見證由駐德代表謝志偉與德國在台協會處長許佑格（Jorg Polster）代表簽署的「台德科學及技術合作協議」（STA）。

吳政忠接受媒體聯訪時表示，這次合作協議涉及人工智慧（AI）、半導體領域，其中IC設計也是重點；德國擁有很強的汽車工業、氫能技術等基礎，台德合作將迎來雙贏；教育方面，很多德國年輕人想要學華語，因此「到台灣學中文」，也是這次德方著重的重點面向。

吳政忠去年11月赴柏林訪問時，力邀史塔克－瓦特辛格訪台，吳政忠坦言，沒想到對方會在4個月內排除困難來到台灣，這意味台灣在歐洲，尤其是德國，態勢已然不同。

他表示，德國發現台灣是民主自由、愛好人權、有價值以及值得信任的合作夥伴 ，台灣科技發展居世界領先地位，在德國看來，台德合作有「互補」機會，史塔克－瓦特辛格這次來台，可謂水到渠成，是台灣2300多萬人一起努力的成果。

有關台灣與德國互補效應，吳政忠指出，台灣在晶片製造、封裝相當厲害，在全世界市占超過5成，現在也積極布局IC設計，其他產業需要用到半導體晶片，比如生醫、汽車工業，而這些正是德國領先強項，未來合作也可能涉及太空。

此外，媒體關切台積電到德國設廠議題，吳政忠表示，他去年11月與德方經濟部高層說，台灣是民主自由國家，政府不會干預私人公司的投資，但德國把人才生態系與環境準備好，他相信台積電會有機會去德國。

至於是否擔心史塔克－瓦特辛格訪台中國方面的反應，吳政忠說，台灣面對中國超過50年，一個自由民主國家，不會對不合理的回應做出太強烈的反應，台灣腳步踏穩，會繼續自信前行。（編輯：林淑媛）1120321

德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）（中）21日率團訪台，是26年來首位訪台的德國部長級官員。中央社記者張璦攝 112年3月21日
德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）（中）21日率團訪台，是26年來首位訪台的德國部長級官員。中央社記者張璦攝 112年3月21日
#吳政忠
#史塔克－瓦特辛格
#德國
吳政忠
德部長將訪台 反映德國警覺中國勢力加強與台合作德部長級官員21日訪台 將簽署台德科學技術合作協議
史塔克－瓦特辛格
德國研究部長訪台 26年來首名德國部長級官員[影]德國部長睽違26年訪台 智庫：對台關係回到常態
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
捷克眾院議長艾達莫娃率160人訪台 將晉見總統並赴立院演說