工研院擴大歐洲布局設英國辦公室 拓展先進科技合作

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（中央社記者陳韻聿倫敦28日專電）工研院擴大歐洲布局，在倫敦設立辦公室，今天舉行開幕儀式。工研院董事長吳政忠告訴中央社，辦公室推動的台英合作重點預計包括人工智慧（AI）、半導體、太空、量子等先進科技領域。

吳政忠說，期待透過工研院英國辦公室催化的實質合作效益，在未來3年內提升台英合作層級，例如簽訂「部會對部會」的合作協議。

去年夏天接任工研院董事長之前，吳政忠曾在擔任國科會主委期間，於2022年訪問法國、德國，促成台灣與法、德簽訂部會層級的科學與技術合作協議。

今天在倫敦宣告正式成立的英國辦公室是工研院在海外設立的第5個、也是在歐洲的第2個據點。在此之前，工研院已在美國加州、日本東京、德國柏林、泰國曼谷設立辦公室。

英國辦公室開幕典禮及隨後登場的「台英論壇」總計有台英雙方近百位產業界、官方、研究機構等代表參加，包括2023年上任的英國國家科技顧問史密斯（Dave Smith）及商業暨貿易部首席科學顧問薩克利夫（Julia Sutcliffe）；英國國會上議院副議長、擔任對台貿易特使多年的福克納男爵（Lord Faulkner）；英國國家級創新引擎Catapult Network主席艾波特（John Abbott）等人。

任內推動工研院在英國設立辦公室的前駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）和鄧元翰（John Dennis）也應邀出席。

工研院今天另與Catapult Network簽署策略合作意向書，雙方擬在6G通訊、量子科技、淨零技術、生技醫療、AI與智慧製造等領域發展台英產學研鏈結。

經濟部長郭智輝透過預先錄製的影片祝賀工研院英國辦公室成立。他提到，台灣在半導體和資通訊領域具深厚實力，英國則在科研創新具領先優勢，這為台英雙方帶來廣大合作契機。除了既有的「台英創新研發合作計畫」，未來在工研院英國辦公室助攻下，台英雙方擬在技術、產業、市場等3大面向持續深化合作。

「台英創新研發合作計畫」受台灣的經濟部及與英國科學、創新暨科技部有關的英國創新局（Innovate UK）共同投入資金支持，於2023年首次徵求年度雙邊合作案，英方提供的年度計畫補助總額在短短一年內，由2023年的200萬英鎊（約新台幣8000萬元）自2024年起倍增為500萬英鎊。工研院英國辦公室則受台灣的經濟部支持。

吳政忠今天接受中央社採訪提到，台英發展的是互補雙贏合作，台灣的相對優勢為應用、產業化能力，英國則是基礎科學研究和科技創新能力，雙方可攜手拓展並深化從研發到市場階段的互利合作，包括在彼此境內建立生產基地。

吳政忠指出，英國一向很期待與台灣在半導體領域有更多合作，但除了半導體，台英雙方在AI、太空、能源、量子科技、醫療和生物科技等領域預期也大有可為。

英國政府近期積極推展AI應用，包括用於海、陸、空域的威脅偵測。吳政忠回應中央社詢問表示，這也是台灣絕對會有興趣探索的項目，此外還有無人機、機器人等。

新興科技在台灣和英國皆帶動新創企業發展，英國的獨角獸企業數量在歐洲更是數一數二。獨角獸（unicorn）指的是創立不到10年即估值逾10億美元的未上市新創企業。

吳政忠提到，台灣的新創企業有必要更積極拓展國際合作，以提升國際競爭力。英國有發達的新創環境，與英國發展相關合作有助台灣新創走向國際。

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