台捷經濟合作會議登場 艾達莫娃挺台經貿民主夥伴

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（中央社記者劉千綾台北27日電）捷克眾議院議長艾達莫娃率團訪台，今天出席台捷經濟合作會議，她表示，台灣不僅是捷克的經濟夥伴，更是友善的民主夥伴；經濟部長王美花表示，政府將加強和民主國家實質合作，也會與捷克在電動車和半導體產業深化合作。

第18屆台捷經濟合作會議今天上午舉行，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、王美花、中華民國國際經濟合作協會理事長高志尚、捷克工總理事長哈納克（Jaroslav Hanak）等人出席。

艾達莫娃致詞表示，近年來台捷關係升溫，台灣一直是捷克在亞洲的長期夥伴。她強調，台灣不僅是經濟夥伴，更是友善的民主夥伴，值得捷克的關心和支持。她並提到，中華航空公司將在7月18日啟動直航捷克首都布拉格，她盼望直航將進一步活絡台捷商業活動。

王美花說，艾達莫娃本次率團訪台是雙邊貿易的里程碑，台灣輸出入銀行及合作金庫去年在布拉格設立代表人辦事處、台捷即將直航，雙方已多管齊下深化連結，經濟部也會持續推動台捷供應鏈合作。

王美花曾兩次到訪捷克，與捷克工業財產局簽署「台捷智慧財產合作MOU」，並赴布魯諾參觀捷克國際工具機暨工業展；王美花在擔任經濟部次長期間，曾率團與捷克貿工部舉行「台捷經技諮商會議」。

王美花會後受訪表示，艾達莫娃訪台代表台灣在外交上和很多友善國家進行文化、經貿交流，經濟部會持續加強和民主國家實質合作。

王美花說，捷克具地理位置、工業發展基礎及人才等優勢，台灣已有許多ICT（資訊與通訊科技）廠商在捷克布局，因應全球供應鏈轉移，未來會有更多重新布局的需求，不論是半導體、資通訊或電動車產業，台灣對捷克都是很理想的夥伴；未來台灣廠商會增加電動車的投資，半導體方面會展開設計課程、獎學金、研發等相關合作。（編輯：郭無患）1120327

第18屆台捷經濟合作會議27日舉行，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（右2）、經濟部長王美花（左2）、中華民國國際經濟合作協會理事長高志尚（左1）與捷克工總理事長哈納克（Jaroslav Hanak）（右1）出席。中央社記者張皓安攝 112年3月27日