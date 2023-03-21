捷克眾院議長率160人訪台 將晉見總統並赴立院演說

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）外交部今天表示，捷克眾議院議長艾達莫娃25日將率超過160人的大型訪團抵台，訪團除晉見總統蔡英文，艾達莫娃並將應邀赴立法院全會發表演說。

歐洲司副司長劉拓今天在外交部例行記者會表示，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）將於25日至29日率國會議員、跨部會官員、媒體記者及產學研等各界代表共160餘人訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎。

劉拓表示，艾達莫娃此行將晉見蔡總統，拜會立法院長游錫堃、行政院長陳建仁、國發會主任委員龔明鑫、國科會主任委員吳政忠、數位發展部長唐鳳，並接受游錫堃與外交部長吳釗燮款宴。

艾達莫娃將應邀赴立法院全會發表演說，出席第18屆台捷經濟合作會議、淨零城市論壇、Czech Hub開幕式、哈維爾攝影展，以及在國立台灣大學發表演說。此外，艾達莫娃將見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄，並出席訪台記者說明會。

劉拓指出，外交部另與經濟部及外貿協會合作，安排捷克企業界代表B2B貿易洽談會與投資說明會，協助兩國企業拓展商機。

劉拓表示，台捷是理念相近夥伴，近期互動不斷升溫，艾達莫娃此行是繼2020年8月捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil，另譯：韋德齊）訪台後，捷克國會領袖再度率團訪台，也是台捷相互設處以來，捷克來訪規模最大的訪團，展現捷克對台灣的強勁支持，以及與台灣在國會、經貿、投資、科技、資安、學術、文化、醫材等各領域加強全方位緊密夥伴關係的期望。（編輯：郭無患）1120321