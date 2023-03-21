德國研究部長訪台 26年來首名德國部長級官員[影]
2023/3/21 08:35（3/21 09:34 更新）
德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）21日率團訪台，這是26年來首名訪台的德國部長級官員。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月21日
（中央社記者吳睿騏桃園機場21日電）德國教育及研究部長史塔克－瓦特辛格今天率團訪台，這是26年來首名訪台的德國部長級官員，國科會、外交部及駐德代表謝志偉都前往接機，不過史塔克－瓦特辛格未發表談話。
德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）率領的訪問團，一行10人搭乘中華航空CI62班機，清晨6時43分抵達桃園國際機場，國科會、外交部及謝志偉等人都前往接機。
不過史塔克－瓦特辛格並未在桃園國際機場發表談話，隨後在國科會及外交部人員引領通關後搭車離去。
史塔克－瓦特辛格21、22日兩天訪問台灣，將會晤國科會主委吳政忠、教育部長潘文忠、數位部長唐鳳，聚焦半導體、綠色氫能、電池和華語教學合作。
根據德通社（DPA）報導，官員指出，史塔克－瓦特辛格此行目的是強化與台灣的學術、研究和教育合作，在競爭漸趨激烈的環境下，這次出訪對德國與具吸引力的國際夥伴展開研發合作是重要的一步。
報導引述德國教育及研究部聲明指出，以教育、研發和數位政策為例，台灣是可靠且值得信賴的夥伴，「德國與台灣享有共同價值，同樣捍衛和平、自由和人權」。（編輯：郭諭儒）1120321
德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark－Watzinger）（2排右）率團訪台，一行人21日清晨6時43分搭機抵達桃園國際機場，隨後在國科會及外交部人員引領通關後搭車離去。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月21日
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