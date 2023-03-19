德國部長睽違26年訪台 智庫：對台關係回到常態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林19日專電）德國智庫學者分析，教育及研究部長即將訪問台灣，標誌德國從上世紀90年代起因深化對中關係而未有部長級官員訪台數十年來，對台關係回到常態；台灣正面臨生存危機，部長訪台將有助於確保台灣安全。

德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）預計21、22日兩天訪問台灣，會晤國科會主委吳政忠、教育部長潘文忠、數位部長唐鳳，聚焦半導體、綠色氫能、電池和華語教學合作。

自從時任經濟部長的芮克斯洛特（Günter Rexrodt）1997年訪台以來，德國就再也沒有部長訪問台灣，因此史塔克－瓦特辛格將是26年來第一位訪台的德國部長級官員，具有高度象徵意義。

德國政府智庫「學術暨政治基金會」（Stiftung Wissenschaft und Politik）亞洲問題專家瓦克爾（Gudrun Wacker）分析，1990年代起，德國的部長就不再訪問台灣，主因是德國在政治和經濟上深化對中關係，避免任何可能惹惱中國的行動。

她接受柏林「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）訪問時指出，史塔克－瓦特辛格這次訪台，可說德國在「歷經數十年的自我審查後回到正常狀態」。

瓦克爾強調，從西方和德國的觀點來看，台灣是亞洲的民主典範和國際上負責任的一分子，是名符其實的「價值夥伴」，德國強化與台灣的接觸並不違反「一中政策」。

近來德國對台海和平的重視勝過以往。2021年11月，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的新政府在聯合執政協議中首度提到台灣，指出唯有在和平和雙方都同意的情況下，台海現狀才能改變。

針對中國去年在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後軍演恫嚇，德國外長（Annalena Baerbock）曾警告「無法接受一個比較大的國家違反國際法侵略比較小的鄰居」。

智庫「歐洲外交關係協會」（European Council on Foreign Relations, ECFR）亞洲計畫主任歐特爾（Janka Oertel）指出，確保台灣安全、協助台灣參與國際和避免中國用武力併吞台灣是德國部長這次訪台必須釋放的訊號。

她認為教育及研究部長訪台相當有意義，因為這正是德國想與台灣合作的方式，表達「兩個進步的政府有意在經濟創新、高科技和研究擴大合作」。

這位中國專家強調，台灣是自由、民主和創新的所在地，可是卻面臨生存危機，德國部長訪台引起的輿論關注將有助於確保台灣的安全。

德國部長級官員26年來首度出訪台灣，引起中國強烈抗議。

德國媒體「編輯網絡」（Redaktionsnetzwerk Deutschland，RND）報導，中國駐德大使館已向德國政府提出外交照會，對史塔克－瓦特辛格訪台表示「高度不滿」。（編輯：周永捷）1120319