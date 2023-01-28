推動台德高層互訪 德台協會扮幕後要角

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（中央社記者林育立柏林28日專電）台灣與德國沒有邦交，推動雙邊關係面臨重重障礙，幸好德國民間組織「德台協會」在幕後出力，去年底成功安排監察院國家人權委員會主委陳菊訪問柏林，為台德關係寫下新頁。

陳菊應德台協會邀請，去年12月訪問柏林，除了參加一場以台灣人權和民主進程為主題的大型座談，拜會德國聯邦政府人權專員阿姆斯貝格（Luise Amtsberg），還在駐德代表謝志偉的陪同下進入德國國會，參加人權委員會為她舉辦的座談。

德台協會指出，這是台灣高層官員首次出席德國國會的委員會並進行演說，具有歷史意義。

不僅陳菊成功出訪德國，去年10月起訪台的德國國會議員也絡繹不絕，德台協會主席、自民黨（FDP）議員法伯（Marcus Faber）11月才訪問過台灣。

德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）預計今年上半年訪台，這將是26年來首位訪台的德國部長級官員。

法伯承諾，德台協會將繼續推動兩國各層級、包括高層的互訪，史塔克－瓦特辛格訪台將是重要的一步。

德台協會成立於1957年，最早名稱是「德中協會」，2003年改名為「德中協會-台灣之友」，成員有100多人，包括議員、學者、外交官、民間人士和台僑，經常與駐德代表處合辦活動和接待台灣來的外賓。

為呼應台灣認同趨勢，避免外界誤認台灣是中國的一部分，這個德國民間最大的友台組織2020年更名為德台協會。（編輯：馮昭/高照芬）1120128