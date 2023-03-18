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專訪／捷克自詡歐台關係推手 眾議長將率史上最大訪團來台
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德國研究部長訪台 聚焦半導體和綠色氫能合作

2023/3/18 00:56（3/18 09:45 更新）
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德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格21日將訪台。（圖取自facebook.com/bettina.starkwa）
德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格21日將訪台。（圖取自facebook.com/bettina.starkwa）
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（中央社記者林育立柏林17日專電）德國教育及研究部長史塔克－瓦特辛格將在下週訪台，德國官員表示台灣半導體的研發和生產領先世界，此行將聚焦半導體和綠色氫能的合作。

德國聯邦教育及研究部一名官員今天證實，部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）將在20日出發前往台灣，預計停留2天。

這名官員表示，此行目的是強化與台灣的學術、研究和教育合作，尤其在半導體、綠色氫能和電池研發等領域。

首先在半導體部分，台灣的研發和生產領先世界，德國希望在研究和專業人才的培育強化與台灣合作，加速擴大德國和歐洲的半導體生態系。

其次是綠色氫能，德國與台灣都是先進工業國家，準備攜手投入綠色氫能工業應用的研發，在全球各地擴大相關生產鏈。最後是電池研發，德國期待與台灣在既有基礎上擴大合作。

官員強調，這次出訪是部會性質，拜會將是部長層級。

德國外交部一名官員指出，在沒有跨越正式承認門檻的情況下，德國與台灣維持緊密又良好的關係，尤其在經濟、文化、教育和學術領域。

官員說，台灣是一個民主國家，也是德國重要的貿易和投資夥伴，雙方定期交換意見和部會互訪「完全正常」，也符合德國的一中政策。

自從時任經濟部長的芮克斯洛特（Günter Rexrodt）1997年訪台後，德國就再也沒有部長訪問台灣，因此史塔克－瓦特辛格將是26年來第一位訪台的德國部長級官員，對台德關係具有高度象徵意義。（編輯：徐睿承）1120318

#德國
#台灣
#史塔克－瓦特辛格
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