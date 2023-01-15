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無視中國抗議 瑞士議員將訪台：展現對民主支持

2023/1/15 18:29（1/15 19:18 更新）
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瑞士媒體15日證實，5位聯邦議員代表團2月5日將訪台，其中包括綠黨議員華德爾（圖）。（圖取自facebook.com/nicolas.walder.31）
瑞士媒體15日證實，5位聯邦議員代表團2月5日將訪台，其中包括綠黨議員華德爾（圖）。（圖取自facebook.com/nicolas.walder.31）
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（中央社記者曾婷瑄巴黎15日專電）瑞士媒體今天證實，5位聯邦議員代表團2月5日將訪台，與部會代表及立委會面。議員華德爾向媒體表示，無論北京如何抗議，這次行程是為了支持民主，也是民主國家議員的角色。

瑞士「週日晨報」（Le Matin Dimanche）今天證實，5位聯邦國會議員代表團預計2月5日至10日訪台，並與立委及政府部會代表會面。

5位國會議員大多是瑞士友台小組成員，其中3位是法語區國家顧問，包括綠黨議員波希（Léonore Porchet）、綠黨議員華德爾（Nicolas Walder）和人民黨議員尼德吉（Yves Nidegger）。

在這篇副標為「具風險的訪問」的報導中，瑞媒表示，2022年訪台消息剛宣布時，就已經引發爭議，當時中國駐蘇黎世總領事趙清華就曾不滿表示訪程將「引起混亂」。

文中寫道，每當有外國代表團訪台，北京總是不厭其煩地表達怒火，例如去年夏天時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京進行一連串史無前例軍演，令各界擔憂。

面對議員是否冒著「提油澆火」風險的疑問，瑞士友台小組共同主席華德爾向「週日晨報」表示，「不，瑞士不是美國，我們的目的不是要與北京進行角力，而是要展示我們對民主的支持，這也是民主國會議員的角色」。

他同時也強調，這次訪台很早之前就已規劃，且外國代表團本來就時常會造訪台灣。

由於瑞士屬於中立國，瑞士國內曾在議員造訪烏克蘭時就引發對於國家定位的批評；但華德爾不認為這次訪問會侵害中立性。

無論中國如何反應，華德爾都有所預料，但他也強調，「不要把議員訪台和聯邦委員會的政府行動混為一談，這次訪台不意味著聯邦外交策略的改變。而中國應該接受瑞士作為民主國家，議會和政府的角色是分立的。對我而言，我沒有將這次訪台視為對北京的攻擊，而是對台北友情支持的印記」。（編輯：韋樞）1120115

#華德爾
#瑞士
#北京
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