歡送駐瑞士代表黃偉峰 瑞議員：兩國共同守護民主

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芳君蘇黎世11日專電）駐瑞士代表處今天於伯恩（Bern）舉行駐瑞代表黃偉峰歡送會，瑞士國會友台小組的跨黨派議員等約70位賓客出席，除了感謝黃偉峰努力強化兩國關係，也強調台瑞共同守護民主價值。

黃偉峰致詞時表示，在瑞士7年期間，從文化差異之中學習到許多瑞士優秀之處，發掘出兩國更多值得深入交流的焦點。盼望瑞士與台灣在未來有更多的對話與互動，也歡迎瑞士的朋友們有機會到台灣一遊，親身感受台灣的民主活力與熱情。

到場來賓中，以瑞士國會友台小組最具外交意義，包括瑞士各大政黨的國會議員傅爾德（Jon Pult）、芮易曼（Lukas Reimann）、華德爾（Nicolas Walder）、齊沙（Marco Chiesa）、艾多爾（Jean-Luc Addor）、左傅義（Mathias Zopfi）等人連番上台致詞，各黨派皆感謝黃偉峰為兩國外交、經濟與文化方面的努力，拉近兩國距離。

綠黨國會議員華德爾表示，黃偉峰的親和力令人難忘。原本對台灣非常陌生，在其任內認識到，兩國從大自然的景觀到民情都有極相似之處，瑞士與台灣友誼長存。

瑞士人民黨國會議員艾多爾表示，兩國有許多共同文化，從珍惜傳統文化、追求均富的經濟發展到民主自由都是共同價值。感謝黃偉峰從疫情以來，深入強化兩國關係。

透過 Google News 追蹤中央社

社民黨國會議員傅爾德表示，雖然台灣的議題對瑞士人來說很遙遠也很複雜，但黃偉峰讓瑞士人從不同角度認識全新的台灣。尤其兩國價值相同，支持台灣即代表支持民主，這是兩國共同的治國理念。

瑞士各地區也都有僑民前來參與歡送會，會後與黃偉峰合影，氣氛溫馨。（編輯：田瑞華）1140612