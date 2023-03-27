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艾達莫娃：捷克將是台灣在歐洲最好朋友

2023/3/27 13:48（3/27 16:30 更新）
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捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）27日出席第18屆台捷經濟合作會議表示，台灣不僅是捷克的經濟夥伴，更是友善的民主夥伴。中央社記者張皓安攝 112年3月27日
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）27日出席第18屆台捷經濟合作會議表示，台灣不僅是捷克的經濟夥伴，更是友善的民主夥伴。中央社記者張皓安攝 112年3月27日
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（中央社記者游凱翔台北27日電）捷克在台中心今天揭牌，捷克眾議院議長艾達莫娃表示，捷台關係源遠流長，此中心將成捷台各領域合作夥伴匯集的平台，也是重要的橋梁，因此相當重要，而捷克的目標則是成為台灣在歐洲最好的朋友。

「捷克在台中心」由捷克智庫歐洲價值安全政策中心（EVC）和捷克台灣商會共同成立，並在上午舉行揭牌典禮，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、歐洲價值安全政策中心執行總監楊雅嚳（Jakub Janda）、外交部政次李淳等人出席。

艾達莫娃表示，捷台關係源遠流長，兩年半前參議長訪台後，捷克認為應建立一個據點，協助科技公司、智庫和其他機構在台北開展活動，因此這個中心的設立非常重要，將作為捷克和台灣各領域合作夥伴匯集的平台，並成為捷台之間的橋梁。

艾達莫娃指出，捷克的目標是成為台灣在歐洲最好的朋友，希望藉此激勵其他國家在台北建立類似中心，以加強與台灣的關係，此中心計畫屬民間性質，但獲台灣外交部支持，捷克外交部也參與其中，她對此表達感謝。

李淳指出，台歐關係近來出現重大改變，特別在俄烏戰爭後，歐洲國家發現經濟過度依賴極權國家會帶來高度不確定性，也意識到在中國做生意的結構性問題；因此近年捷克、立陶宛、波蘭、斯洛維尼亞等國家和台灣關係升溫，及上週訪台的德國教研部等，都反映歐洲國家不希望被北京壟斷，希望更多元和全世界自由民主、市場經濟的國家互動。

李淳表示，此趨勢下，台灣當然是合作的重要選擇之一。台灣是民主自由國家，也有世界肯定的產業實力。雖然難以預測未來台灣和歐洲國家的官方關係可以如何突破，但能保證的是，會有越來越多深化合作的機會。

針對捷克總統帕維爾希望和總統蔡英文見面，目前規劃進度為何，以及艾達莫娃是否可能以議長身分邀請蔡總統訪歐。

艾達莫娃回應，她此行是代表捷克國會來訪，不適合回應關於捷克總統行程等議題，但她很高興並期待下午與蔡總統會面，但普遍來說，如果在開口邀請蔡總統前就向媒體釋放消息，「是不太禮貌的，希望大家耐心等候」。（編輯：蘇志宗）1120327

第18屆台捷經濟合作會議27日舉行，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（右2）、經濟部長王美花（左2）、中華民國國際經濟合作協會理事長高志尚（左1）與捷克工總理事長哈納克（Jaroslav Hanak）（右1）出席。中央社記者張皓安攝　112年3月27日
第18屆台捷經濟合作會議27日舉行，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（右2）、經濟部長王美花（左2）、中華民國國際經濟合作協會理事長高志尚（左1）與捷克工總理事長哈納克（Jaroslav Hanak）（右1）出席。中央社記者張皓安攝　112年3月27日
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