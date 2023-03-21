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德教研部長：擴大半導體等合作 為台德創造附加價值

2023/3/21 16:12（3/21 17:12 更新）
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德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）21日訪台，在「台德科學及技術合作協議」（STA）簽署儀式發表致詞。中央社記者張璦攝 112年3月21日
德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）21日訪台，在「台德科學及技術合作協議」（STA）簽署儀式發表致詞。中央社記者張璦攝 112年3月21日
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（中央社記者張璦台北21日電）德國教研部長史塔克－瓦特辛格今天訪台。她表示，台灣是備受敬重的合作夥伴，台德簽署科學及技術合作協議，不僅將在民主、開放、互惠基礎上，擴大半導體、氫能等合作，也要為兩國創造附加價值。

去年11月，國科會主委吳政忠赴柏林訪問時，力邀德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）來台。史塔克－瓦特辛格今天率團訪台，她上午赴國科會與吳政忠會談，並見證「台德科學及技術合作協議」（STA）的簽署。

史塔克－瓦特辛格在致詞時表示，很高興能來到台北、再次見到吳政忠，思考如何促進台灣與德國之間的科研合作，也十分榮幸能成為時隔26年，首位率領專業政府部會訪問台灣的德國部長。

她指出，台灣擁有優秀研究機構、是備受推崇敬重的合作夥伴，感謝台灣國科會等各方，在她訪台期間和訪台之前的大力支持，使這次出訪得以成真。

德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）（右）21日訪台，與國科會主委吳政忠（左），見證「台德科學及技術合作協議」（STA）的簽署。中央社記者張璦攝 112年3月21日
德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）（右）21日訪台，與國科會主委吳政忠（左），見證「台德科學及技術合作協議」（STA）的簽署。中央社記者張璦攝 112年3月21日

史塔克－瓦特辛格表示，今年早些時候，已有一行20人的德方專家考察團來台，檢視雙方如何在科學議題上，找到新的合作之道，當時確立了兩國將在氫能研究上，加大合作力道。

她說，台德今天簽署科學及技術合作協議，雙方將開展、擴大科技合作，並以促進發展、創新和進步為目標，這也意味要為台德兩國創造附加價值。

史塔克－瓦特辛格指出，對她和德國教研部而言，促進與志同道合夥伴的合作，非常重要，這一協議代表台德在民主價值、透明、開放、互惠和科學自由的基礎上，加強合作。

「我們已經發現了許多可以合作的領域」，史塔克－瓦特辛格表示，包含半導體、氫能、高等教育專才交流等，相信台灣與德國攜手擘劃的創新思維，能為下一世代打造更強韌的未來。

除與吳政忠會晤，國科會指出，史塔克－瓦特辛格訪團一行14人，今天也會參訪台灣大學，22日上午參訪南港高工西門子訓練中心後，史塔克－瓦特辛格將拜會教育部長潘文忠，就華語文教學、半導體學院議題交換意見，下午前往新竹參訪國研院台灣半導體研究中心後，隨即前往機場搭機返回德國。（編輯：楊蘭軒）1120321

德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）21日訪台，在「台德科學及技術合作協議」（STA）簽署儀式發表致詞。中央社記者張璦攝 112年3月21日
德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）21日訪台，在「台德科學及技術合作協議」（STA）簽署儀式發表致詞。中央社記者張璦攝 112年3月21日
德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）（中）21日率團訪台，是26年來首位訪台的德國部長級官員。中央社記者張璦攝 112年3月21日
德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）（中）21日率團訪台，是26年來首位訪台的德國部長級官員。中央社記者張璦攝 112年3月21日
德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）21日訪台，她上午赴國科會，會晤國科會主委吳政忠（左） ，兩人在大廳握手合影。中央社記者張璦攝 112年3月21日
德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）21日訪台，她上午赴國科會，會晤國科會主委吳政忠（左） ，兩人在大廳握手合影。中央社記者張璦攝 112年3月21日
#史塔克－瓦特辛格
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#台灣國科會
史塔克－瓦特辛格
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