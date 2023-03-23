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民主峰會台灣二度受邀 韓：不會排除特定國家

2023/3/23 16:40（3/24 01:50 更新）
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美國3月底將舉辦國際民主峰會，台灣再度受邀參與。圖為2021年台灣由時任行政院政務委員唐鳳（右）代表出席發表演說。（圖取自The Summit for Democracy YouTube頻道網頁youtube.com）
美國3月底將舉辦國際民主峰會，台灣再度受邀參與。圖為2021年台灣由時任行政院政務委員唐鳳（右）代表出席發表演說。（圖取自The Summit for Democracy YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）美國3月底將與韓國、荷蘭等國共同舉辦國際民主峰會（Summit for Democracy），台灣也受邀參與，對於是否可能因此引發中方反彈，身為主辦國之一的韓方官員今天強調不會排除特定國家，或以陣營對立方式思考。

美國在2021年首次主辦民主峰會，討論「民主國家當前面臨的危機與因應方案」，今年宣布與哥斯大黎加、荷蘭、韓國及尚比亞共同主辦，將在29到30日舉辦，各國領導人出席峰會將在29日以視訊方式進行，邀請110多名國家領導人及聯合國等國際機構首長與會。

韓聯社報導，美國白宮官員在當地時間22日向外媒表示，在第一次峰會受邀與會的台灣，同樣會參與今年的第2次峰會。美國2021年首次主辦民主峰會時，台灣由時任行政院政務委員唐鳳代表出席發表演說，韓媒推測，為避免引起中方反彈，今年可能也會派出唐鳳代表。

影片來源：中華民國外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉

對於台灣受邀出席是否可能引發中方不滿，韓國總統辦公室高層官員向媒體說明，受邀國家都是由美國考慮多項因素後，與共同主辦國商議後確認，強調「不會排除特定國家，或以二分法的方式思考」，「更不是陣營對抗的問題」。

韓國外交部官員則表示，美方尚未向韓方確認大會與會名單，部長級官員參與的區域會議與會者名單也仍在研議。

據韓國國家安保室長金聖翰今天說明，美國總統拜登、韓國總統尹錫悅等5個共同主辦國領導人將在29日大會中致詞，5國領導人將分別主持一項議程，其中第一個與經濟繁榮相關的議程將由尹錫悅主持，參與該主題討論的國家及進行方式尚未定案。

此外，韓國也將在30日代表印太地區主辦「反腐敗的挑戰與成果」區域會議，根據官方網站公布議程，與會人士包括防制洗錢金融行動工作組織（FATF）會長庫瑪（Raja Kumar），國際反腐敗學院（IACA）院長史戴爾勒（Thomas Stelzer），2021年諾貝爾和平獎得主、菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）等。（編輯：黃自強）1120323

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