響應未來網際網路宣言 唐鳳：台灣能有所貢獻

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白宮國安顧問蘇利文（上排右二框）美東時間28日主持包括台灣在內的全球50多個合作夥伴與會的虛擬部長級「未來網際網路宣言」發布會。行政院政務委員唐鳳（上排中）代表台灣參與。（翻攝自白宮發布會網頁）

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（中央社記者賴于榛、游凱翔台北29日電）美國與包括台灣在內的50多個合作夥伴昨天共同宣布「未來網際網路宣言」。代表台灣簽署的行政院政務委員唐鳳今天表示，台灣對於如何營造、維護體現民主與保障網路環境的議題，能有所貢獻。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在美東時間28日主持包括台灣在內的全球50多個合作夥伴與會的虛擬部長級「未來網際網路宣言」發布會。這項宣言是合作夥伴間的政治承諾，目的在推動對網路與數位技術的願景。

唐鳳昨天線上與會並代表台灣共同簽署宣言，她今天透過臉書指出，很榮幸與各國部長級代表在線上共聚一堂，共同簽署「未來網際網路宣言」（Future Of The Internet）。

她說，全球疫情印證了數位轉型的重要，也提醒捍衛言論自由的同時，深化民主價值的可貴，俄羅斯入侵烏克蘭，則凸顯數位韌性的不可或缺，而要達到這些目標，需要開放、可靠且安全的網際網路。

唐鳳指出，如何營造與維護有助體現民主、保障所有人的權益，及促進經濟與社會發展的網路環境，不僅是各創始成員與台灣的共同願景，也是台灣能夠有所貢獻的議題，且台灣始終相信，勇敢自信，世界同行。

外交部上午也發布新聞稿指出，上述宣言是在美國去年12月召開的「民主峰會」（Summit for Democracy）架構下，與台灣等理念相近夥伴共同推動。

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外交部說，政府始終堅持「寬頻是基本人權」，並認為對所有人完全開放且不受控管的言論環境，是讓數位民主開花結果的土壤。

因此，台灣積極與美國等理念相近國家合作，推動開放、自由、可靠且安全的網路空間，包括在美國「民主峰會」提出多項推動網路自由及反制假訊息的承諾項目，以及透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）辦理以媒體識讀及反制假訊息為題的工作坊，廣獲國際社會肯定。（編輯：翟思嘉）1110429