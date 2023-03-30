陳菊為民主峰會錄製國家聲明影片 展現台灣民主成果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北30日電）人權會主委陳菊受邀為第2屆民主峰會錄製「國家聲明」影片，說明台灣過去一年來，結合公、私部門與民團力量，實踐民主承諾的各項成果；她也期待將台灣的民主經驗與其他民主夥伴分享。

國家人權委員會透過新聞稿表示，美國總統拜登在3月29日、30日召開第2屆民主峰會（Summit for Democracy），陳菊受邀代表台灣錄製「國家聲明」（National Statement）影片；同時與各國代表錄製「民主可兌現」（democracy delivers）影片，強調民主可為世界帶來正義、公民權利及女性領導力等正面力量。

陳菊表示，民主已成為台灣人民的DNA，然而民主並非從天而降，若不好好守護，得來不易的自由、人權與法治將不進則退。

陳菊指出，台灣在疫情嚴峻時，仍邀國際專家來台，協助完成聯合國反貪腐公約、公民與政治權利國際公約與經濟社會文化權利國際公約，以及身心障礙者權利公約、兒童權利公約以及消除對婦女一切形式歧視公約等公約的審查，讓台灣的民主與人權標準，持續與全世界看齊。

陳菊也提到，台灣新上路的國民法官制度、以及首個「國家人權行動計畫」；LGBTQI+族群在婚姻、收養及醫療服務等方面所遭受的障礙，台灣也持續透過修法改善，讓社會更加多元、開放與包容。

在國際參與層面，陳菊說，台灣社會對烏克蘭人民所遭受的苦難感同身受，並積極與各國共同捍衛民主秩序，包含支持國際透明組織、全球反貪集團、公益媒體國際基金、及國際宗教自由基金等全球倡議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳菊指出，台灣持續與國際民主社群網絡密切合作，例如舉辦第11屆「世界民主運動全球大會」；加入「自由線上聯盟」並成為觀察員；透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），與美國、日本、澳洲等理念相近國家，就反貪腐、媒體識讀及婦女賦權等重要國際議題舉辦工作坊，提升區域國家的民主韌性。

陳菊表示，台灣在民主轉型的道路上，獲得許多國際友人支持，期待將台灣的民主經驗與其他民主夥伴、或正在為民主自由奮鬥的人民分享。（編輯：翟思嘉）1120330