法媒解放報專訪 唐鳳：強化架構對抗認知戰

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（中央社記者曾婷瑄巴黎15日專電）中國對法國混合戰日增，台灣經驗受關注，解放報14日刊登數位發展部長唐鳳專訪，談及台灣應對網路攻擊的策略。唐鳳表示，台灣致力開發新資安架構，與國際協力捍衛，並強調社會韌性的重要。

法國近年常遭受來自中國的網路攻擊，法國國家資訊系統安全局（ANSSI）也出面警告中國駭客團體入侵，加上今年10多起中國網路間諜案，混合戰更被法國今年最新「國家戰略報告」（RNS）列為重大威脅。

台灣多年來面對中國認知混合作戰威脅，法國因此相當關注台灣經驗。解放報（La Libération）專訪數位發展部部長唐鳳，在14日刊登的訪問中，唐鳳談及台灣資安保衛戰的具體策略以及台灣社會參與的重要性。

唐鳳首先指出，台灣位於威權擴張前緣，承受嚴峻的網路攻擊，「台灣就像實驗場，若策略在此可行，其他地方就可能可以複製。我們網路安全盾面對試煉，不僅是公部門資訊，也包括台積電等工業情報」。

他表示，台灣2021年每天遭受500萬次網路攻擊，是前年的2倍，次數還在增加，但多數都被攔截，並強調台灣面臨所謂「認知戰」或「混合戰」，也就是網路攻擊加上訊息宣傳，例如美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台時，受到來自外國的攻擊是平常的23倍，企圖擾亂政府單位。

當時部分駭客成功入侵，短暫癱瘓一些網站，但也讓人民更加意識到危險的急迫性。唐鳳說，對抗威脅，需要被視為人權的寬頻網路、正確資訊傳播與社會韌性，而「堅韌」也是台灣重要價值。

他表示，台灣無論面對天災或人禍，都能很快重新振作、合作復原，例如1999年的911大地震。「在台灣，韌性是不同領域人們共同合作的同義詞，不僅預防未來風險，也是從過去學習以強化自身」。

唐鳳說，人們著眼於預防損失，但對於一般公民如何參與共同防禦卻不夠關注，例如國家有傳染病、疫苗研究專家，卻忽略有時只需要全民勤洗手。「人多勢眾，社會的韌性具有力量」。

唐鳳強調，面對網路戰，採取新架構比開發新工具更重要，例如「零信任架構」，即須重複、多方認證建立信任以讀取資料。另外，也要多元化網路防禦的守門人，台灣與國際合作，由全球20萬台電腦共同捍衛，要同時癱瘓這些電腦幾乎是不可能的。

唐鳳分析，目前最迫切是推動「數位韌性」，包括與60多國簽署「未來網際網路宣言」，形塑開放包容的網路空間，促進合作、對抗極端與網路仇恨。同時也不斷邀請國內外資安攻擊團隊與白帽駭客合作，讓他們設想並測試網路攻擊，以協助強化防禦。

若不幸海底纜線遭斷，台灣如何應對網路中斷？唐鳳表示，需確保基礎建設能承受最壞情況，政府已投資1700萬歐元增設地球靜止軌道上的台灣衛星接受器，也進行請消防車裝載接收器，作為移動基地台的實驗。

唐鳳說，台灣從俄烏戰爭中學習到兩件事。第一，雞蛋別放同一籃子，「我們會盡可能與不同公共雲端供應商合作」；第二，必須和全球連通、協力，「對台灣人而言，烏克蘭經驗展示了相互連結在對抗風險的重要性」。（編輯：林憬屏）1111215