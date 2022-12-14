數位部遭諷做外送平台 唐鳳：協助媒合、提升資安

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（中央社記者范正祥台北14日電）立委質疑數位部砸錢做政府版外送平台，數位部長唐鳳今天澄清，「這和搶生意無關」，是幫3.7萬餘家特別是微型企業，透過導入系統，提升資安，這是產業資安，與資安工作有關。

台灣雲市集一站式平台去年7月1日正式上線。唐鳳12月11日訪視板橋傳統老店油庫口蚵仔麵線，了解老店導入台灣雲市集「快一點LINE點餐客戶服務系統」狀況，但臉書貼文引來外界批評，質疑數位發展部拿資源做政府版外送平台。

數位部產業署昨天晚間發布回應，強調唐鳳參訪目的是推廣數位部「台灣雲市集服務」，協助中小微企業數位轉型，同時促進資訊軟體業者拓展市場。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會今天舉行聯席會議，審查中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案（112年度至113年度）水環境建設、綠能建設、城鄉建設、人才培育促進就業建設部分，包括唐鳳在內多名首長列席，並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢，數位部遭疑使用政府資源，和民間外送平台「搶生意」，大家罵翻天；市場上已經很多這種系統了，剛成立的數位部，工作劃錯重點，不應去推動這事，數位部該做的是資安，資安就是國安，目前資安外洩很嚴重。

唐鳳答詢時表示，「這和搶生意無關」，是幫3.7萬餘家特別是微型的企業，還有像小吃攤這些，數位部不是開發外送平台，而是去媒合，這個也沒有外送，業者透過導入系統，本身也提升資安，這是產業資安，與資安工作有關。（編輯：蘇志宗）1111214