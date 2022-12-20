媒體議價首輪對話落幕 唐鳳提短中長期規劃

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（中央社記者蘇思云台北20日電）媒體和數位平台首輪對話結束，數位部長唐鳳提出短、中、長期規劃。短期包括建立分潤機制、持續對話機制等，中期可能牽涉立法，數位部不會拒絕擔任立法的主管機關，但不會因此成為新聞業主管機關。

數位發展部今天下午舉行媒體茶敘，包括唐鳳、政務次長李懷仁、產業署署長呂正華、資安署署長謝翠娟都親自出席。外界關注數位部先前召開媒體和數位平台4場對話，後續是否可能再有第二輪對話。

唐鳳表示，目前4場對話落幕會先回到政院跨部會小組討論，主要先把第一輪提出的共識意見，有些牽涉公平會、財政部職權，來做可行性評估，會分成短、中、長程提出規劃，有需要還會規劃新一輪對話。

至於短、中、長期規劃內容，唐鳳表示，短期包含持續對話機制，或是建立分潤機制，以及兩個平台關注的即時事實查核機制等。

中期而言，唐鳳表示，看是否有涉及其他部會職權，法規命令等有沒有要進行調整，法規調適和提出立法草案等都屬於中期的工作。如果立法院有通過相關法律，法律之外額外做什麼，屬於長期工作。

唐鳳強調，如果有需要，數位部不會拒絕擔任立法草案的主管機關，「這部分責無旁貸」，但是數位部不會因此成為新聞業的主管機關。

李懷仁會後受訪表示，過去4場對話共識略有不同，加上兩個平台商業模式不同，如果同個框架處理有難度。後續處理可能也牽涉公平會，相關訴求裡面提到數位捐，也可能涉及財政部，並不是數位部一個部會可決定。

李懷仁指出，有些部分不是立法才能開始推動，像是Google對話中主動提到具體方案，媒體公會也對此表示歡迎。

公平會今天發布數位經濟競爭政策白皮書，也提到新聞媒體採取共同協商行為前，可向公平會申請聯合行為例外許可；協商過程中，數位平台若有拒絕或拖延協商的情形，公平會也可查明是否涉及濫用市場地位的限制競爭行為。（編輯：張良知）1111220