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強化公部門資安 A級機關1年內導入零信任機制

2022/12/16 20:30
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（中央社記者蘇思云台北16日電）數位部長唐鳳今天表示，1年內會針對重要的A級機關導入零信任機制，像是有全國人民個資的機關，不能把生日、身分證字號等設為密碼，要用很強的身分認證方式，以確保不會發生資安事件。

所謂零信任架構（Zero Trust Architecture），就是基於「永不信任，持續驗證」的理念，因此須重複、多方認證建立信任以讀取資料。

唐鳳今天下午出席數位部產業署活動，並接受媒體聯訪。外界關注近期傳出有戶政個資外洩狀況，公部門如何強化資安，唐鳳表示，會在2年內部署政府資料傳輸平台（T-Road）這套系統，確保除了機關內部認證外，跨機關之間的資料介接也是安全的。

唐鳳日前在立法院答詢也提到，去年T-Road系統還在國發會時就已經開始推動，讓公部門在介接時不會有個資或資安上的問題，比較不會像以前內、外網間用較不安全方式交換資料的情況。

唐鳳表示，公部門機關有分成不同等級，像是有全國人民個資的屬於A級機關，保證優先導入，其他B級、C級與部分縣市等會儘速導入，預計2年內輔導完A級機關都使用T-Road系統。全球趨勢來看，個資保護跟推廣是分開的，2年後大法官也會釋憲，設立個資獨立專責機制，數位部角色是技術上協助設置機制。（編輯：楊蘭軒）1111216

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