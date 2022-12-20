資安會報26日討論抖音 唐鳳：修法需有社會共識

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（中央社記者蘇思云台北20日電）數位部長唐鳳今天表示，行政院12月26日資安會報會討論抖音相關議題，目前就是公部門禁止使用抖音等軟體，民眾使用上，則是希望充分了解後自己判斷，如果牽涉修法等需要有社會共識。

數位部今天舉行媒體茶敘，外界關注公部門先前已禁止使用抖音、TikTok等軟體，是否有可能進一步限制民間使用狀況。

唐鳳回應，政院先前就有發布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，當時就希望公部門了解，不管軟體有沒有資安漏洞，只要用到限制的產品就要改用其他服務，若找不到替代品，就要在斷網情況使用。最近也修正相關原則，包括例外使用原則，也把資安長核定制度明確化。

唐鳳強調，相關限制並不是因為內容層，而是資安上有疑慮，目前限制公部門不能使用相關軟體，也是讓外界充分了解相關影響，「大家可以自己做判斷」，如果民眾理解使用行為可能回傳、軟體更新等狀況下，還是繼續使用，那也是充分理解後的判斷。

唐鳳表示，依照資通安全管理法，目前就是針對公部門採取措施，至於如果要有其他措施，牽涉立新法或是修法，都需要社會共識，這也是行政院12月26日資安會報會討論部分。

唐鳳說明，抖音等軟體當然沒辦法斷網使用，但如果覺得非使用不可，還是可以採用零信任方式使用，概念上就是一台虛擬機，或是一台上面沒有其他服務的手機，或是運用端點防護的軟體，確保軟體升級後，端點防護軟體可以即時提醒發生惡意行為等。

他強調，對於任何認為軟體升級可能就有安全疑慮的服務，都是運用這個概念，並非針對抖音，目的是「讓異常行為破壞有限」。（編輯：林興盟）1111220