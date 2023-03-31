蔡總統紐約吃飯糰嚐果乾 台裔青年難忘親民作風

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總統蔡英文30日造訪紐約盈成烘焙坊，這家提供台式早餐的餐廳由台裔第二代顧文宇（左）和熱愛台菜的布朗（右，Trigg Brown）經營。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年3月31日

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（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）總統蔡英文今天在紐約買飯糰、豆漿當早餐時掏錢付帳，逛柑仔店時對五花八門的產品充滿好奇，不願迅速離去，展現國家元首鮮為人知的一面，令台裔青年創業家印象深刻。

蔡總統出訪中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，去程過境美國紐約第2天上午，赴布魯克林區威廉斯堡（Williamsburg）參觀由台裔美籍青年經營的雲海嚴選柑仔店，並在隔壁的盈成烘焙坊（Win Son Bakery）與青年創業、藝術及教育領域的新一代台美人座談，歷時約一小時。

這個寧靜街區遠離曼哈頓喧囂，卻因蔡總統到訪而被警方封鎖，大批隨團媒體跟訪，景象難得一見。附近住戶紛紛出門一探究竟，還有路人因此得知來自台灣的總統是女性。

盈成烘焙坊由台裔第二代顧文宇（Josh Ku）和熱愛台菜的布朗（Trigg Brown）共同經營，菜單中西合璧，既有豆漿也賣咖啡，漢堡、三明治、甜甜圈之外，也有台式早餐店常見的飯糰、蘿蔔糕和特色餐點韭菜蔥油餅。

蔡總統參觀完雲海嚴選後進到盈成烘焙坊點早餐，扮演店員的顧文宇受訪時回憶，蔡總統點餐後想付錢，態度親切，他反而有點措手不及，「過程很有趣，感覺過了很久，其實只有2分鐘，感覺很棒」。

蔡總統肯定在座青年追求夢想的勇氣，勉勵繼續加油，讓世界更多人認識台灣。席間也聊到食物，包括她愛吃的飯糰有沒有包油條。

顧文宇原本從事地產業，結識布朗後於2016年合開融合台菜與西餐的盈成餐館（Win Son Restaurant），在紐約餐飲界逐漸打響名號，2019年在斜對面開了烘焙坊。沒過多久，紐約陷入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機，餐飲業倚重外送或外賣，他們順勢開發更多小吃餐點，供愛喝咖啡的紐約客搭配。

兩人原先只想把台菜帶進這個華人稀少的社區，如今吸引台灣總統上門消費，顧文宇直說「很酷」。

他說：「我們剛開店時，以為ABC（在美國出生的華人）會對這邊的食物更有興趣，張開雙臂歡迎；正港台灣人可能覺得『這是啥』，不太能接受我們的食物。結果相反。正港台灣人愛死了，至於ABC，也許不是全部，但很多人覺得『這是啥』、『不道地』。」

布朗表示，台灣人進店裡說「這太酷了」，是令人振奮甚至感動人心的事。食物道地並非開店初衷，他們只想忠於自我和發跡的故事，這些年做台菜、台裔美國食物是非常特別的歷程。

值得一提的是，自稱超迷棒球的顧文宇見蔡總統時穿著藍色中華隊球衣，給比較迷籃球的布朗穿上黃色的中華職棒兄弟象球衣，以另類方式展現對台灣的支持。

盈成從餐館拓展到烘焙坊，促成雲海嚴選柑仔店的誕生。因為兩家店原本就有合作，先前只做電子商務的雲海嚴選因為盈成展店有閒置空間而決定開實體店面，去年夏季開張，販售各式醬料、零嘴和蘋果西打等台灣人熟悉的飲品，更有遊子烹飪家鄉味少不了的大同電鍋。

雲海嚴選由台美混血的鄭衍莉（Lisa Cheng Smith）創辦，2021年2月底，中國片面宣布暫停進口台灣鳳梨，時值林思妤（Lillian Lin）以合夥人身分加入經營團隊，在美國共同發起以群眾募資支持台灣小農的活動，也讓鳳梨、芒果、芭樂、蓮霧等果乾成為雲海招牌商品之一。

鄭衍莉回憶說，蔡總統參觀時認真傾聽且主動發問，非常投入，也很健談，「我中文說得不太好，所以我照劇本練習，結果她問了劇本上沒有的問題，我突然驚覺要用腦了，很好玩」。

兩人介紹果乾時，蔡總統試吃鳳梨乾，並撕成小片分給隨行人員。兩人還介紹雲海賣的芒果乾來自蔡總統家鄉屏東枋山，總統得知後說「這裡的水果好像是最好吃的」。

蔡總統行程緊湊，活動尾聲隨行人員紛紛出店，但蔡總統彷彿意猶未盡，繼續待在店內研究陳設的各式商品。

鄭衍莉說：「我心想『這真的很棒』，就像顧客上門，平時旁邊沒有一堆人，覺得很自然，四處觀察，看看我們賣些什麼，沒那麼正式，令人覺得愉悅。」

柑仔店參觀結束後，蔡總統與兩人步行至盈成烘焙坊點餐。林思妤回憶說，座談期間有人問總統出訪時是否有機會偷閒外食，總統說「我的維安人員覺得我不要出門最好」，看到蔡總統點菜時認真研究菜單，她替總統感到開心。

這個攝氏2度且寒風刺骨的上午，威廉斯堡充滿台灣味的街角因蔡總統到訪顯得格外不同。台裔青年在美國社會努力打拚，想辦法讓更多人看見台灣，不知不覺也被總統注意到。

鄭衍莉說，這次相遇讓她體會到台裔美籍社群對台灣來說有多重要，「我們一直說，產品中存在力量，食物、日常用品也都有力量，包括電鍋。這讓我更有信心，覺得日常生活確實充滿意義和力量」。（編輯：郭中翰）1120331

總統蔡英文（中）30日參觀紐約雲海嚴選柑仔店，與創辦人鄭衍莉（右3）及合夥人林思妤（右2）及隨行人員試吃鳳梨乾。（雲海嚴選提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 112年3月31日