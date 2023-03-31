總統參觀紐約柑仔店買果乾 肯定台美青年追求夢想

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（中央社記者溫貴香紐約30日電）總統蔡英文出訪中美洲邦交國過境紐約，第2天上午參觀位於布魯克林區的「雲海嚴選」柑仔店與盈成烘焙坊，並與台美青年早餐會瞭解創業甘苦；總統肯定追求夢想的勇氣，鼓勵大家繼續加油，讓世界更多人認識台灣。

蔡總統29日展開「民主夥伴共榮之旅」，訪問中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，去程過境紐約。30日上午，與盈成烘焙坊創辦人Josh Ku、雙語音樂劇演員張佑寧、Té Company茶店創辦人廖梓君、紐約市立大學中文系教師李明穎、由申甲文具店創辦人伉儷Neil Ni及Daisy Chen等台美青年早餐座談。

總統一行先前往由父母來自台美的鄭衍莉（Lisa Cheng Smith所創辦、台裔林思妤（Lillian Lin）合夥的「雲海嚴選柑仔店」參觀，雲海店面雖小，店內陳售的各式醬料、調味品、果乾等商品，均散發濃濃台灣古早味，甚至連大同電鍋與茄芷袋都有。

此前中國暫停進口台灣鳳梨後，雲海曾在美國發起群募，號召向台灣小農採購原料做成果乾、再出口到美國，最終籌得11萬美金。蔡總統現場買了果乾，並撕成小塊與團員們分享，強調「一人一半、感情不會散」，還選購有台灣LV稱號的茄芷袋。

早餐店「Win Son Bakery盈成烘焙坊」位於雲海柑仔店旁邊，主打融合台灣味與美式風味的飯糰、貝果、燒餅、蘿蔔糕、蔥油餅等組合式餐點，麻糬甜甜圈是熱銷商品；總統說，台灣人到了國外，應該最想吃飯糰，語畢就先拿起飯糰品嚐。

在早餐座談時，總統分別聽取台美青年們在美國發展、創業的經歷與故事，除肯定勇於追求夢想的勇氣，並鼓勵大家持續加油，讓世界上更多人認識台灣；總統也分享，她在挑選外賓禮品時，都特別選具有台灣特色的茶具茶葉，盼推廣台灣特色文化讓世界看見。

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總統結束參觀行程離去時，現場記者詢問跟駐美代表蕭美琴在座車上自拍時聊什麼？總統說，兩人在聊染頭髮的事，後來都決定不染；至於果乾是否要送前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），總統說：「我自己用」。

林思妤受訪時表示，她在店裡跟蔡總統介紹果乾、用英文寫的大同食譜，希望能讓不熟悉中文的美國人及台美人，能知道如何煮台灣菜；至於果乾，有些來自屏東，像芒果就是枋山小農種植，總統故鄉種的水果。（編輯：林克倫）1120331