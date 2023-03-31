美亞太助卿：美政府不會改變台灣總統過境待遇

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（中央社記者江今葉紐約30日專電）美國國務院亞太助卿康達再次呼籲北京勿對總統蔡英文過境行程過度反應，他也指出，中國片面改變現狀的企圖不會迫使美國政府改變給予台灣總統過境待遇。白宮則表示目前尚未見到中國有軍演等相關訊息。

美國國務院原本將在蔡總統抵達美國前，針對蔡總統過境美國向外籍記者簡報，但因故延至今天才舉行。康達（Daniel Kritenbrink）在簡報中表示，不確定這是否是第一次針對台灣總統過境向外國媒體簡報，但美方堅信新聞自由，也堅信提供媒體準確、確實的訊息，「這是一個很好的機會」。

對於蔡總統的過境，康達多次強調，蔡總統過境符合美國與台灣的非官方關係，也符合美國一中政策，這一政策不變。蔡總統是過境而非訪問美國，屬於私人且非官方性質，也並非新鮮事。這類過境是出於對旅行者的安全、舒適、便利與尊嚴考量。蔡總統過去曾過境美國6次，曾會晤國會議員與州、地方官員，公開露面並出席僑宴。

康達也重申美方立場向北京喊話表示，沒有理由對蔡總統過境過度反應，蔡總統過境符合長期以來慣例，美方對台立場是基於台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引的長期一中政策，反對片面改變現狀，不支持台獨，希望和平解兩岸分歧。

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康達並談到近年來中國在台灣海峽的挑釁活動日益增加的情況，北京在軍事、經濟、外交與訊息領域擴大對台施壓力道，他指出，中國片面改變現狀的企圖不會迫使美國政府改變長期以來為台灣總統過境提供便利的做法。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天在媒體簡報表示，目前沒有看到中國對蔡總統過境的具體行動，雖然中國有口頭回應，但「我們沒有看到任何其他反應的跡象」。（編輯：楊昭彥）1120331