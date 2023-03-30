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總統過境美國 蔡明彥：中國每人1天200美元動員抗爭

2023/3/30 12:46
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（中央社記者吳昇鴻台北30日電）總統蔡英文昨天出訪中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，並過境美國紐約、洛杉磯。國安局長蔡明彥今天透露，中國以每人一天200美元動員相關團體抗爭，考量經費因素，陳抗重點在蔡總統入住紐約飯店與僑宴期間。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥，率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢時表示，蔡總統出訪期間，傳出中國動員僑民、幫派份子或統戰團體在美國陳抗。對此，蔡明彥表示，國安局皆有所掌握。

蔡明彥表示，中國駐紐約或洛杉磯總領事館，積極動員親中社團展開陳抗，國安局與美方保持密切聯繫。

蔡明彥透露，中國以每人一天200美元動員相關人士和團體抗爭，因不含食宿與交通，考量經費，陳抗重點放在美國時間29日，即蔡總統入住飯店與僑宴過程進行集結式的陳抗。

蔡明彥說，美方即時分享情資及通報，國安局也會掌握一切動態。（編輯：蘇龍麒）1120330

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