趙怡翔：美方總統過境簡報是對媒體說明 且未取消

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（中央社台北30日電）曾任駐美代表處一等諮議兼政治組長的台北市議員趙怡翔今天表示，美國國務院「總統過境簡報」純粹是對媒體的「背景說明會」，跟訪團行程無關。他說，美方認為確實外界有許多對美國政策不熟悉的地方，因此還是有規劃擇期辦理簡報，不會取消。

媒體日前報導，總統蔡英文出訪中美洲並過境美國，就在出發前夕，美國國務院亞太助卿康達臨時延後針對蔡總統過境的簡報；白宮國安會重申，蔡總統過境美國並不罕見，這是非官方的過境。

趙怡翔今天在臉書發文表示，這兩天被問到總統蔡英文出訪過境美國，國務院是否將「總統過境簡報」取消。經與美方朋友的查證，這樣的資訊似乎與實情有落差。

他表示，這項過境簡報是針對媒體的需求而非訪團成員。也就是說，這純粹是一個對媒體的「背景說明會」，主題是美國長期對台灣總統過境的政策與立場，跟訪團行程無關。而國務院也已經應媒體的需求，先以電郵及其他方式回覆。

他說，這項簡報沒有取消，是因為資料片整理需求而延後。據他的瞭解，美方認為確實外界、尤其是中方，有許多對美國政策不熟悉的地方，因此還是有規劃擇期辦理簡報，不會取消。

趙怡翔表示，這跟蔡總統接受的禮遇一點關係都沒有。相信媒體朋友還記得，馬英九擔任總統過境時，媒體無法採訪、發稿，要等離境後才等發布，所有行程必須低調，甚至在僑宴場合還不能帶手機，以避免有人拍照。所幸，近年在大家努力下，這些不合理規範已經被打破。

他相信這次的行程大概會是近年來最受國內外矚目的訪問，包括蔡總統將在紐約接受哈德遜研究所頒發的獎章，在洛杉磯參訪保存「六項保證」原文的雷根總統圖書館，並與美國眾議院議長麥卡錫會晤。

趙怡翔說，蔡總統是台灣的民選總統，她在台美關係上所達成的成就，反應的不只是兩國的價值同盟，更代表的各國對台灣的認識與友誼持續在提升。（編輯：蘇龍麒）1120330