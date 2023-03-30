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蔡總統出訪引中國反應 蔡明彥：跨部會監控維安情勢

2023/3/30 10:20
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（中央社記者吳昇鴻台北30日電）對於總統蔡英文出訪並過境美國的維安安排，國安局長蔡明彥今天表示，總統過境美國行之有年，中國無需過度反應，國安會內部已有跨部會監控情勢。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥，率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

總統蔡英文率團出訪中美洲，期間過境美國，白宮呼籲中國不要藉故增加對台灣的侵略性行動。蔡明彥表示，總統出訪行之有年，台灣有權和世界交流，中國無需過度反應，對區域情勢和形象毫無幫助，「國安會內部已經有跨部會針對情勢進行監控」。

蔡明彥指出，以總統出訪來說，美中台共同利益為避免出現意外衝突，因此台美之間、美中之間皆有針對情勢進行控管，防止危機爆發。

民進黨立委羅致政質詢時表示，總統出訪期間和台灣有時差，國安局如何掌握元首維安及情勢。

蔡明彥表示，按往例團隊配有相關設備以供不時之需，總統可以進行視訊通話掌握情勢。

國民黨立委陳以信詢問，國安會秘書長顧立雄是總統幕僚，未隨蔡總統出訪，若需召開緊急國安會議該如何安排。

蔡明彥回應，假設真有需要，總統在海外得以透過視訊和國內交流，秘書長則可扮演統合情訊的角色。

蔡明彥指出，蔡總統此次出訪，中國反應並未如去年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台來得激烈，總統在美國與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤的複雜度較低，「但所有必要狀況都有準備，也有做相關的沙盤推演」。

此外，針對台灣沿海3月陸續發現16具浮屍，遭疑為越南人蛇集團海上丟包。蔡明彥會前受訪表示，目前了解死者當中2人初判為越南籍男子、5人為國人，另9人身分待查，此案已在偵辦過程，尊重後續查處跟調查結果。（編輯：蘇龍麒）1120330

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