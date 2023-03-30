蔡總統：台灣不視友誼為當然 感謝所有同在的人[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文（後，台上者）展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境美國紐約，並於美東時間29日晚間出席僑宴，蔡總統以英文、台語、中文、客語4聲道向在場鄉親打招呼。中央社記者趙世勳攝 112年3月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉、溫貴香紐約29日專電）總統蔡英文今晚在紐約僑宴上表示，「當與其他民主國家團結一致時，我們會更強大」，台灣不會視友誼為理所當然。她感謝所有與台灣站在一起的人，台灣將繼續屹立、自由、民主並具尊嚴。

蔡總統29日展開「民主夥伴共榮之旅」，訪問中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，去程過境紐約。抵達後稍事休息，蔡總統一行即前往僑宴會場，與此間僑胞面對面交流。美國在台協會（AIT）新任主席羅森柏格（Laura Rosenberger）、新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）也出席晚宴。

蔡總統以英文表示，對台美社群的熱情印象深刻。現在台美之間的連結堅實，不僅因為共同價值觀與共同利益，也因為有許多僑胞的努力付出。台灣人民有令人難以置信的韌性，創造亞洲民主燈塔與強大經濟，是全球科技進步不可或缺的一部分，台灣人民為善並積極貢獻。

蔡總統指出，與美國和其他民主夥伴的關係比以往任何時候都更加重要。台灣面臨巨大挑戰，在面對這些挑戰時，台灣清楚當與其他民主國家團結一致時，「我們會更加強大」。

她表示，台灣不將友誼視為理所當然，「我們感謝所有與我們站在一起的人」，台灣將繼續屹立、自由、民主與有尊嚴。

總統蔡英文於美東時間29日率「民主夥伴共榮之旅」訪團一行過境紐約，並於晚間出席僑宴，晚宴現場許多僑胞拿著手機在紅毯旁守候。中央社記者趙世勳攝 112年3月30日

蔡總統隨後以台語、中文跟在場的700多名僑胞搏感情。面對現場僑胞大喊「小英我愛妳」，蔡總統表示感謝，笑說要大家記得她下次不選總統了。她說，紐約今天天氣不錯，都是因為僑胞的熱情，還主動問起僑胞來自哪些地方，並謝謝大家的支持。

蔡總統指出，這次是疫情後首度出訪，過去3年，台灣有三大重要進步與改變。第一個改變是一步一步打造出更有韌性的台灣。疫情讓全世界經濟受到重大影響，台灣經濟反而逆勢成長，政府稅收增加，積極投入很多政策與建設，社會福利、育兒津貼、長輩長照都用心在做，國防自主進步，國艦國造提升台灣自我防衛力量，強化全民國防。面對疫後經濟也透過特別預算資助中小企業與弱勢族群，共同度過難關，走向經濟復甦。

第2個改變是台灣愈來愈受到世界矚目。她表示，中華民國台灣在全世界的地位愈來愈重要，這3年來台灣的防疫改變在世界上受到許多關注與肯定，不只守護國人的健康，行有餘力也幫助許多國家；當台灣遇到困難的時候，許多國家也幫助台灣，民主夥伴攜手合作，創造善的循環。

蔡總統指出，俄烏戰爭、美中局勢與各種不確定的因素都加速全球供應鏈重組，包括日本、東南亞甚至歐洲國家愈來愈積極要與台灣合作。台積電到亞利桑那州鳳凰城設廠，不只是台美經貿合作的展現，更是代表台灣科技的實力向世界延伸。全世界愈來愈關注台灣，也愈來愈需要台灣，世界正走進台灣，台灣也正走向世界。

第3個改變是台灣在外交上有很多進展，台美關係比以往都密切。蔡總統表示，這3年來，台美之間在交流、經貿、安全3面向都有重大的合作進展。台灣遇到國際壓力不挑釁、不屈服，台灣展現自我防衛的意志與決心，以及展現沉著、冷靜、控管風險，這證明台灣有能力維護區域和平穩定，更有決心守護堅持的價值以及生活的方式。台灣站在世界民主陣線的第一線，台灣人越團結就越安全、世界也會越安全，台灣會與所有民主夥伴攜手合作，台灣會繼續堅定走在民主自由的道路上。（編輯：馮昭）1120330

總統蔡英文美東時間29日在紐約僑宴上表示，「當與其他民主國家團結一致時，我們會更強大」，台灣不會視友誼為理所當然。她感謝所有與台灣站在一起的人，台灣將繼續屹立、自由、民主並具尊嚴。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年3月30日

總統蔡英文（右4）出訪友邦，29日過境美國紐約，在僑宴席間與美國在台協會新任主席羅森柏格（右3）交談。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年3月30日

總統蔡英文啟動「民主夥伴共榮之旅」出訪中美洲友邦，去程過境美國紐約，並於美東時間29日晚間7時出席僑宴，吸引不少僑胞與會，對著螢幕搶拍蔡總統風采。中央社記者趙世勳攝 112年3月30日

總統蔡英文（後，台上者）展開「民主夥伴共榮之旅」，訪團一行過境美國紐約，並於美東時間29日晚間7時出席僑宴。圖為蔡總統致詞。中央社記者趙世勳攝 112年3月30日

蔡總統美東時間29日在紐約僑宴上以台語、中文跟在場的700多名僑胞搏感情，面對現場僑胞大喊「小英我愛妳」，蔡總統表示感謝，笑說要大家記得她下次不選總統了。致詞結束後，她舉杯向在場僑胞致意。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年3月30日

總統蔡英文展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境美國紐約，並於美東時間29日晚間出席僑宴，圖為美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）與會並上台致詞。中央社記者趙世勳攝 112年3月30日

總統蔡英文展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境美國紐約，並於美東時間29日晚間出席僑宴，圖為駐美代表蕭美琴開場致詞，歡迎蔡總統的到來。中央社記者趙世勳攝 112年3月30日

總統蔡英文於美東時間29日率「民主夥伴共榮之旅」訪團一行過境紐約，並於晚間出席僑宴，晚宴開始前許多僑界人士在看板前合影留念。中央社記者趙世勳攝 112年3月30日