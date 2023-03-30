馬英九會見宋濤 強調九二共識重要性

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（中央社記者呂佳蓉武漢30日電）前總統馬英九今天與國台辦主任宋濤會面時表示，他在2015年與「習先生」在新加坡會面時，再次確認「九二共識」的重要性，當時目標就是要對外展現兩岸關係可以由海峽兩岸雙方自己和平解決。

馬英九30日在武漢東湖賓館與宋濤會面。馬英九在致詞中表示，在他任內，兩岸擁有共同政治基礎「九二共識」，能夠實現三通直航，兩岸交流暢通，這讓兩岸人民都受惠。

馬英九接著說，2015年11月兩岸領導人在新加坡會面，他與「習先生」再次確認了「九二共識」的重要性。

馬英九表示，注意到大陸國台辦最近的記者會，也再次還原「九二共識」的「原汁原味」。1992年11月16日，大陸海協會與台灣海基會在兩岸授權下，達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。

馬英九強調，有了「九二共識」，兩岸才能擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。兩岸在「九二共識」基礎上所獲制度化成果，包括在他任內兩岸復談、雙方簽署23項協議，到兩岸事務首長會晤，再到兩岸領導人會面，雙方共同構建了一項「和平處理艱難問題」的歷史典範。

馬英九表示，兩岸之間，存在歷史遺留下錯綜複雜的關係，也有交流往來所衍生的種種問題，這些事情的解決無法一蹴可幾，需要雙方在交流協商過程中，面對現實、累積成果、培養互信。

馬英九指出，2015年他和「習先生」的會面，目標就是要對外展現兩岸關係可以由海峽兩岸雙方自己和平解決，且未來要在既有基礎上，持續制度化發展下去。但遺憾的是，近年兩岸因為政治紛擾與疫情因素，各項交流中斷已數年，兩岸人民敵意上升。他這次帶學生來進行交流，就是著眼於此。

宋濤在會面時則稱馬英九為「馬英九先生」。他轉達中共總書記習近平對「馬英九先生」親切的問候與良好的祝願，歡迎「馬英九先生」回鄉，歡迎台灣同胞來大陸參訪交流。

宋濤表示，馬英九素有民族情懷和振興中華的信念，為兩岸關係發展做出重要貢獻。在其任內，與大陸一道在堅持「九二共識」、反對台獨的政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，實現兩岸領導人歷史性會晤，利在兩岸、功在民族，「我們充分肯定」。

宋濤並表示，「我們是一家人，誰也不能把我們分開」。要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞共同的心聲。大陸會持續秉持兩岸一家親的理念，始終關心、尊重、關愛、造福台灣同胞。（編輯：楊昇儒）1120330