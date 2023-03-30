馬英九率學生赴武漢交流 嘆兩岸關係一落千丈

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（中央社記者呂佳蓉武漢30日電）前總統馬英九今天在武漢表示，政府換了主導人事，兩岸關係一落千丈，他感到痛心。他並舉例德法關係，指雙方不同文、不同種，但成為歐盟主要力量，反問「為甚麼兩岸做不到？」

馬英九30日中午率台灣大九學堂學生到武漢大學交流，他在致詞時作以上表示。這是馬英九訪陸行第一場的學生交流活動，台灣參與學生為28人，武漢大學學生則有35人。

馬英九致詞時說，他從事兩岸工作已經有37年，這是第一次來大陸，認為已耽擱太久。

馬英九說，這次想要辦學生交流活動，是因為卸任後在東吳大學教國際法，有一半學生來自大陸，認為兩岸學生在一起可以創造很多火花，非常有趣。但可惜的是，一方面因為疫情，一方面是政府換了主導人士，兩岸的關係一落千丈，他感到非常的難過，非常的痛心。

他接著舉小說「最後一堂課」描述愛國教育，又說德法雙方征戰百年，但是一戰、二戰後，在1963年簽了條約，雙方深刻互動，學生互訪不在話下。

馬英九強調，德法兩國既不同文，也不同種，可是在交流之下變成歐盟最主要的力量，「這是我感到最動人的」。

馬英九又說，他在1993年在歐洲旅行時，打開報紙一看，德法準備放棄他們的法郎跟馬克，接受歐元，「所以你想想看多麼困難的事情他們都做到了，為甚麼兩岸做不到？」

馬英九表示，德國與法國立刻成為歐盟當中最主要的成員，這讓他感到兩岸還有很多事情可以做，很重要的就是讓兩岸的年輕人多接觸、多了解。增加一分友善，減少一分敵意，讓雙方逐漸融合在一起。

武漢大學校長張平文則在致詞中歡迎「馬英九先生」到來，並介紹武漢大學與台灣學生交流的狀況，強調不論遇到多少干擾與阻礙，兩岸同胞交流合作不能停。

雙方在最後結束後相互贈書。馬英九贈的書為「中華語文大辭典」、「原鄉精神：台灣的典範故事」、「八年執政回憶錄」、「釣魚臺風雲五十年——主權爭議的回顧與展望」、「傾聽與對話：感動臺灣人的16個故事」、「看見馬英九」、「81秒世紀之握—馬習會幕後大解密」。

武漢大學校長張平文則回贈兩部畫冊與兩部書籍，包括「武大早期建築群」、「國共合作歷史照片」、「古音匯纂」及「故訓匯纂」。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1120330