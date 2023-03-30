馬英九稱武漢對人類貢獻 陳時中：與事實不符

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前總統馬英九（前）30日上午參觀武漢市檔案館「英雄城市抗擊新冠肺炎疫情武漢保衛戰專題展」。COVID-19（新冠肺炎）疫情2019年底起自武漢，後來散播至全世界，各國抗疫行動長達3年。中央社記者呂佳蓉武漢攝 112年3月30日

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北30日電）前總統馬英九在中國參觀武漢抗疫展，稱當地疫情獲控制是對整個人類貢獻。疫情指揮中心前指揮官陳時中表示，馬英九可能是因為都沒有做事，所以有點心虛，講這些話都跟事實不符。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2019年底在中國武漢爆發，迅速席捲全世界至今未歇，已造成近7億人感染、逾680萬人死亡。

馬英九今天上午在武漢參觀疫情展覽時表示，對在金銀潭醫院院長領導下疫情獲控制感到敬佩，「是對整個人類的貢獻」。對於講解員提到當時在武漢的台胞沒辦法返回台灣時，馬英九則說，「不好意思，我們的政府造成你們的困擾。」

中央流行疫情指揮中心前指揮官陳時中接受媒體電訪表示，當時武漢包機第一個目標是希望能盡快接回短期滯留者，可是在資訊上相當封鎖，從對岸接回台灣的第1批人很多不符資格，經積極溝通才有後續第2批、第3批包機。

陳時中說，雖然事情尚未定論，但多數都指向是武漢實驗室引發這場人類大疫，「這有被證明、被證實了」，不過因中國不願配合調查，結論相對不夠確定；可是說成中國對人類貢獻，「這就有點講反話了」，馬英九可能是因為都沒有做事，所以有點心虛，講這些話都跟事實不相符。

現任中央流行疫情指揮中心指揮官的王必勝在疫情初期時，親自率隊前往武漢接回2架撤僑包機。他下午在疫情記者會中表示，「馬前總統說的話，應該是以他是中國人角度說的，既然是中國人觀點，我們尊重他。」

王必勝話鋒一轉強調，有幾件事情必須說明。首先是防疫、醫護等人員把守邊境，防止病毒入侵、接回僑民，很勇敢也很盡職，應該給予掌聲，「他們沒有給誰帶來麻煩。」

再來就是有關人類貢獻部分，王必勝直言他不知道貢獻的點在哪，事實是COVID-19從武漢開始傳播到全世界，造成這麼多的感染及死亡人數，而這數字甚至遠被低估。

王必勝說，COVID-19持續至今已3年半時間，對全球健康、經濟、文化造成很大衝擊，他不明白貢獻的點，但他知道「這是人類大災難」，這很確定。

至於兩岸交流，他表示，當然很希望兩岸醫療衛生的專業交流，非常期待、也非常歡迎，他接著調侃對岸是否可以從回覆email開始做起，「回個email是很善意、很禮貌的，我們從這部分開始一步步往前走。」（編輯：陳政偉）1120330