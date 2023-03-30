馬英九訪中臨時行程更動 參觀武漢抗疫展[影]

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前總統馬英九29日到訪湖北省武漢市， 30日上午參觀武漢市檔案館「英雄城市抗擊新冠肺炎疫情武漢保衛戰專題展」。COVID-19（新冠肺炎）疫情2019年底起自武漢，後來散播至全世界，各國抗疫行動長達3年。中央社記者呂佳蓉武漢攝 112年3月30日

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（中央社記者呂佳蓉武漢30日電）前總統馬英九上午在武漢參觀疫情展覽。對這個臨時增加的行程，馬英九說是給記者「一個驚喜」。他並表示，對在金銀潭醫院院長領導下疫情獲控制感到敬佩，「是對整個人類的貢獻」。

馬英九今天上午前來參觀武漢市檔案館「英雄城市抗擊新冠肺炎疫情武漢保衛戰專題展」。原本馬英九辦公室提供的參訪行程沒有武漢市檔案館，但在昨天公布行程有所更新，且原本在武漢大學的學生交流更改成為今天。

一步入館內，滿是中共總書記習近平如何掌舵抗擊COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的介紹，以及方艙醫院、各地物資與省市共同抗疫，還有當時在武漢台灣民眾的狀況。

馬英九在聆聽講員介紹時，幾度一邊鼓掌，對於講員提到當時在武漢的台胞沒辦法返回台灣時，馬英九則說，「不好意思，我們的政府造成你們的困擾」。

馬英九在參觀完武漢市檔案館後接受媒體聯訪。

被問及參觀完這個展覽有何感受，馬英九說，在金銀潭醫院院長張定宇的領導之下，疫情初步做到好的控制，使得它不會大幅向外擴張，這點感到非常敬佩，這不是對中國大陸，而是對整個人類的貢獻。

至於兩岸疫後交流，馬英九表示，大家都努力的把抗疫的工作能夠做得更完整，所以雙方有很大可以合作的空間，跟大陸之間也有在醫療方面技術合作的協議，希望也可以充分的運用。

被問及怎麼會突然到訪這個行程，他表示，「要給你們一個驚喜」。

另外，據指出，馬英九一行有望在湖北會見國台辦主任宋濤。（編輯：張淑伶）1120330