馬英九參觀辛亥革命博物院 喊三民主義五權憲法

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前總統馬英九30日在辛亥革命博物院參訪時，在講桌前模仿國父孫中山的腔調，說出「三民主義、五權憲法」。中央社記者呂佳蓉武漢攝 112年3月30日

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（中央社記者呂佳蓉武漢30日電）前總統馬英九30日上午參訪武漢辛亥革命博物院。他在國父孫中山曾經演說的講台前學習孫中山腔調喊出「三民主義、五權憲法」。

馬英九一行昨天下午抵達湖北省武漢市。今天他一早參訪當地辛亥革命博物院，這是武漢市為紀念辛亥革命100週年而興建的專題博物館。

在解說人員引導下，馬英九在孫中山曾經演說的講台前留影，並模仿其腔調喊出「三民主義、五權憲法」。

現場播放國父當時演講錄音，馬英九駐足良久，仔細聆聽。

馬英九一行人並在鄂軍都督府合影。這是武昌起義成功後成立的，鄂軍都督府是中華民國第一個省級軍政府，也是歷史上最早以「中華民國」為國號的政權，並在當時代行中央政府的職能。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120330

首次訪問中國大陸的前總統馬英九（前左2），30日上午在武漢參訪辛亥革命博物院，工作人員為馬英九解說。中央社記者呂佳蓉武漢攝 112年3月30日