湖南湘潭白石鎮已修路 迎馬英九祭祖

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（中央社台北30日電）前總統馬英九正在中國大陸訪問，預計4月1日會到家鄉湖南湘潭白石鎮祭祖。中國社群平台微博流傳影片，指當地已加建臨時木製道路，通往馬家祖墳，方便馬英九祭祖。

根據馬英九基金會此前公布的行程規劃，馬英九將於4月1日往湖南湘潭市湘潭縣白石鎮祭祖。

從微博流傳的影片可見，白石鎮本來有一條用水泥建成的道路通往馬家祖墳，但是比較狹窄，近日在水泥路旁邊再加建一條紅色木製道路，令整條道路更寬闊。

馬英九祖籍湖南湘潭，1950年生於香港，1952年移居台灣。

陸媒齊魯晚報的記者25日到過白石鎮，報導指出，有村民指最近不少本地人及外地人紛紛來到馬家的祖墳參觀或拜祭，其中一人論輩份是馬英九的堂弟。

報導又指，馬英九祖父馬立安生前曾帶頭修建該處的古碼頭—寺門前義渡，現在成為湖南省的省級文物保護單位。

馬英九訪中行程由27日開始，先到南京，29日下午抵達武漢市，今天他參訪當地辛亥革命博物院，在國父孫中山曾經演說的講台前學習孫中山腔調喊出「三民主義、五權憲法」。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1120330