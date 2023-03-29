馬英九喊兩岸避戰 民進黨：請跟習近平直接喊話

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（中央社記者葉素萍、吳昇鴻台北29日電）正在中國訪問的前總統馬英九說，兩岸都應該要避戰、謀和。民進黨發言人張志豪今天回應，破壞兩岸和平穩定現狀是中國，既然馬英九正在中國，請跟中國領導人習近平直接喊話，要求共機不要侵擾台灣，盡快放棄武力攻台。

張志豪今天透過新聞稿表示，馬英九稱「振興中華是兩岸中國人不可迴避的責任」，但是，「台灣就是台灣，我們是台灣人，誰跟你是中國人。」

張志豪表示，馬英九在台灣與宏都拉斯斷交後，不顧民意反對堅持赴中，不僅中共接機層級降格，連行程安排和談話都在中共設定的框架中，馬英九昨天參觀南京總統府時只敢自稱做過「這個」；昨天馬英九拜謁中山陵，中共20機艦持續擾台。

張志豪重申，民進黨一向主張維護台海和平穩定的現狀，而兩岸關係穩定發展的關鍵，應該奠基於「和平、對等、民主、對話」。

民進黨認為，馬英九在對岸持續侵擾台灣以及此刻的國際局勢下，執意訪中實在不宜，現在既然成行，就應該站在捍衛台灣的國家主權以及民主自由的立場，當面向習近平表達抗議，要求立即停止對台灣的霸凌行為。

近期台灣出現疑美論，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅日前表示，反美和疑美並不相同，保護異議是言論自由精神。國民黨發言人林家興認為，美國對「言論自由」內涵充滿理性的認識與堅持，讓選擇以鴨霸的手段壓制國內民眾聲音的民進黨踢到鐵板。

民進黨發言人謝佩芬下午透過新聞稿表示，國民黨將孫曉雅的話跟打壓言論自由扣連在一起，令人錯愕；國民黨無視美方及國際友人對台灣的友好，通篇發言顯示國民黨心中只有政治，沒有國家利益，才會錯誤解讀外交訊息。

此外，前總統陳水扁下午出席「凱達格蘭學校創校20週年之回顧與展望」圓桌論壇時表示，總統出訪過去經常過境美國，「元首外交非常辛苦，我們是過來人」。

陳水扁說，中國對台灣外交政策為「挖光、擠光、堵光」三光政策，想盡辦法奪走台灣邦交國，中國就是這種壞鄰居，所以不分朝野、藍綠，大家要團結。

媒體詢問，馬英九赴南京中山陵謁陵，期間提及國父孫中山創建民國，發表公開致詞提及中華民國，但中國官媒央視報導全都省略或刪除。陳水扁表示，馬英九才剛訪中，評論言之過早，「祝福他」。（編輯：謝佳珍）1120329