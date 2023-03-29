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馬英九訪中 邱太三：看到接機待遇感到遺憾

2023/3/29 14:59
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（中央社記者李雅雯台北29日電）前總統馬英九前往中國大陸祭祖、交流。陸委會主委邱太三表示，看到接機待遇感到遺憾，馬英九是卸任元首，對岸應該給一定程度禮遇，不要讓台灣人民認為馬英九被矮化。

邱太三29日在網路節目「齊有此理」專訪中作出上述表示。

邱太三表示，馬英九這趟行程定調為個人祭祖，不過他又帶了近30位青年學生前往交流，這和兩岸業務相關，畢竟中共對台各項作為都有統戰目的，這個部分一定要提醒關注。對岸應該尊重馬英九是卸任元首，相關安排多注意，不要讓台灣人民認為馬英九被矮化。

他坦言，看到馬英九獲得的接機待遇感到「不是相當地適當」，前往接機的是中共國台辦副主任陳元豐，再來就是地方級上海市台辦。「坦白講，我們是覺得有一點遺憾」，邱太三說，馬英九是卸任元首，中共應該要給他一定程度禮遇。

新華社等官媒在新聞稿件中直呼馬英九名字，未加上任何稱謂。邱太三認為，這個作法讓人訝異，最少要稱「台灣的前領導人」，或是禮貌上也要稱先生，這個作法違反中華文化，在這個部份，「我們覺得馬總統，他的忍受力也蠻高的」。

邱太三推測，由於馬英九不是現任總統，也沒有任何政府官職；目前也不是政黨領導人或有重要職位，加上馬辦定調是個私人祭祖行程，所以在接機層級安排、稱謂上做出這樣的安排；中共或許也擔心馬英九有意外之言，若有中共官員在場不太適合，所以接待規格未拉高。

馬英九前往南京中山陵、南京總統府等地點參觀。邱太三指出，這些地點其實在中共史觀認知為「中華民國滅亡了」遺址，卸任元首前往參訪確實有些尷尬；時任陸委會主委王郁琦前往南京中山陵謁陵時提到「民國103年」，他用這樣的方式去傳遞中華民國還在的概念。

馬英九赴對岸前機場談話提到「讓和平能夠更快更早地來到」，邱太三認為，中共持續武力威脅台灣，亞太地區等各個國家同感擔憂，如果班上有同學霸凌其他人，不該是要求大家「不要讓他生氣了」，這不是正確態度，應該集體告訴他，「這是不對的，你要自我收斂」。（編輯：唐佩君）1120329

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