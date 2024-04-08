澳門國父紀念館 陸委會：爭取免列入文化遺產

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（中央社記者李雅雯台北8日電）澳門政府將澳門國父紀念館列為待評定文化遺產，倘若強制出售，澳府將有優先取得權。陸委會表示，持續關注事態發展，極力爭取澳門國父紀念館免被列入文化遺產。

立法院內政委員會今天審查或處理113年度中央政府總預算案有關大陸委員會（陸委會）預算凍結案計5案，陸委會主委邱太三與會備詢。

邱太三表示，澳門政府正對於建築物做判斷、認定，重新判斷、認定其究竟是否屬於都市規劃一部分，澳門特區政府也不是有特別針對，這是其城市整體規劃；陸委會將持續地面對後續態勢變化。

陸委會送交立法院書面報告內容指出，澳門國父紀念館產權由我政府依澳門及我國法令合法持有，這是我方在澳門的珍貴資產，目前無出售計畫，現由陸委會澳門辦事處負責管理及維護。

澳門國父紀念館每年不定期舉辦台澳文化藝術交流展演活動，去年在澳門國父紀念館辦理文教交流活動，參觀人次達2萬2279人次，有助於行銷台灣，拓展與澳門當地各界人士的交流與互動。

澳門政府去年3月將澳門國父紀念館列為第4批待評定文化遺產，若經評定通過，將影響管理運用與處置的彈性。

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為了爭取澳門國父紀念館免被納入澳門文化遺產，經過徵詢律師意見後，除了由澳門辦事處出席3場公開諮詢了解各界意見外，也於去年5月、9月兩次致函澳府；另於6月、10月再以業權人APHS公司名義，向澳府文化局提出陳述意見書。

陸委會書面報告內容強調，將持續與澳府溝通，極力確保我方權益及國有財產安全，事先預擬各種可能的情境及應變處置方案，在維護國家尊嚴、國家利益最大化的前提下，盡力確保國有財產安全，妥慎處理。（編輯：陳鎧妤）1130408