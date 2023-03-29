馬英九參觀南京大屠殺紀念館：歷史不可遺忘

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（中央社記者呂佳蓉南京29日電）前總統馬英九今天參觀南京大屠殺紀念館之後說，這是人類歷史罕見的野獸般行為，歷史絕不可以遺忘，中國人應該從這件事情上得到教訓，要自立自強，才不會被人欺凌，任人宰割。

馬英九今天在南京大屠殺紀念館奠祭遇難的同胞，他在參觀完紀念館後接受媒體訪問，受訪中數度哽咽、神情凝重。

他表示，關於南京大屠殺這段歷史的書籍與照片看了一些，但從來沒有一次像今天這樣有這麼大的衝擊，因為這是人類歷史罕見的野獸般的行為，中國人成為最大的受害者。

前總統馬英九29日參觀南京大屠殺紀念館，在留言簿上寫下「歷史絕不可遺忘」。（馬英九基金會提供）中央社記者呂佳蓉南京29日傳真

馬英九說，他剛才在留言簿上寫著「歷史絕不可遺忘」，中國人應該從這件事情上得到教訓，要自立自強，才不會被人欺凌，任人宰割。

他強調，不管在海峽哪一邊都應該自立自強，對於來自外面的欺凌要勇敢的抵抗，並且從小學、中學、大學的教育裡，讓民眾了解這一重要的事實，並且要採取必要的準備。

對於媒體問及如何正確解讀8年抗戰的歷史，以及是否心情還沒有恢復過來？馬英九說，「我的確是，我的情緒受到很大的衝擊」，因為這跟看書、看照片，感受是完全不一樣的。

他並說，中華民族歷史上有很多的災難，但是從來沒有像這一次跟日本的作戰過程當中受到這麼多的屈辱迫害，而且這麼長的時間可以說沒有完全康復過來。

馬英九表示，要自立自強，但也要保持非常仁愛的心，不要去侵略別人，這才是我們從這個過程當中得到最好的教訓。

馬英九也說，今天帶學生來，就是希望他們在年輕時就可了解一些在台灣不夠了解的部分，對自身未來發展作一重要參考。至於兩岸如何遠離戰爭？他強調，兩岸都應該要避戰、謀和，因為一旦戰爭發生，沒有其他任何事情可以彌補。（編輯：周慧盈）1120329

前總統馬英九29日上午在南京大屠殺紀念館接受媒體訪問。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月29日