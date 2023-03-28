馬英九南京謁陵 祭文與致詞皆提及國父創建民國【全文】

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（中央社記者呂佳蓉南京28日電）前總統馬英九今天赴南京中山陵拜謁國父孫中山，他在現場僅宣讀國父遺囑，不過由司儀宣讀的祭文與他隨後發表公開談話都提及國父創建民國，並說孫中山創建民國至今已112年。

馬英九上午在南京中山陵向國父孫中山陵寢獻花圈致敬，花圈並未署名，另向靈柩行三鞠躬禮。他在現場僅宣讀國父遺囑，祭文由政大副教授廖元豪代讀。

這篇祭文並未提及民國和西元紀年，而是「癸卯年3月28日」，頭銜稱「中國國民黨前主席馬英九先生」，末尾則是「馬英九先生」，當中提到國父「力抗列強、創建民國」，還有「兩岸人民、同屬中華」，以及「九二共識、和平基礎」等。

前總統馬英九（中）在中山陵內展開親自書寫的「和平奮鬥、振興中華」8個字，署名只寫上「馬英九」。（馬英九基金會提供）中央社記者呂佳蓉南京傳真 112年3月28日

馬英九也展示他在中山陵的題字「和平奮鬥、振興中華」，並以他的名字落款，未加註任何官銜，紀元則是民國與西元並陳。

之後，馬英九率團前往孫中山紀念館發表「民國112年3月28日馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致詞」。

他說，國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，「終結中國四千多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國─中華民國」，到今天已經112年。

馬英九表示，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，當年國父念茲在茲的多項建國主張，如今都已陸續分別在台灣與大陸實現，這對於兩岸人民與後代子孫的生活與福祉，至關重要。

他說，國父逝世98年後的今天，馬英九基金會數十位同仁與同學到此謁陵，提出「和平奮鬥、振興中華」的目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華，這是兩岸中國人不可迴避的責任。

馬英九謁陵大陸方面派出大批員警維安，不過現場並未淨空，公安不停驅趕圍觀人群，包括拍攝的大學生和前來採訪的外媒記者等。

期間他巧遇校外教學的幼稚園學童，小朋友稱馬英九「馬爺爺」，馬英九問：「你們知道這裡是什麼地方嗎？」小朋友們回應：「中山陵。」馬又問：「你們知道孫中山是幹什麼的嗎？」小朋友回不知道，馬說老師要再努力一點。（編輯：曹宇帆）1120328

以下為馬英九致詞全文

各位同仁、各位同學，國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，創建民國，到今天已經112年了。

回想當時的中國，滿清政府貪污腐敗，積弱不振、飽受列強侵略。從1842年（清道光22年）簽訂「中英南京條約」以來，被迫跟50多國簽訂100多個不平等條約，割地賠款、喪權辱國。而當時中國社會貧富懸殊，文盲處處、法治不彰、社會發展落後，人民無力反抗，國勢危如壘卵，國家看不到希望。

幸賴國父1894年（清光緒20年）在美國檀香山成立興中會，登高一呼，提出「驅除韃虜，恢復中華，創立合眾政府」的建國理想，號召海內外志士仁人共襄大業，歷經革命先烈十次流血革命行動，終於在18年後的1911年（清宣統3年），推翻滿清，終結中國四千多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國─中華民國。國父對中國史無前例的偉大貢獻，就是改變中國的命運，讓中國走向富強康樂的開始。

兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫。今天，當年國父念茲在茲的多項建國主張，都已陸續分別在台灣與大陸實現，這對於兩岸人民與後代子孫的生活與福祉，至關重要。

民國14年（1925年）3月12日國父逝世。在遺言中要求國人要「和平、奮鬥、救中國」。98年後的今天，我們馬英九基金會的數十位同仁與同學，從台灣來到南京中山陵國父靈前致祭，提出「和平奮鬥、振興中華」的目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華。這是兩岸中國人不可迴避的責任，我們一定要努力實現。

謝謝大家。

前總統馬英九28日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山。（馬英九基金會提供）中央社記者呂佳蓉南京傳真 112年3月28日

前總統馬英九28日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山。圖為馬英九一行開始爬上中山陵。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月28日

前總統馬英九在結束孫中山紀念館的行程後發表公開講話，並接受聯訪。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月28日

前總統馬英九一行結束第二歷史檔案館行程後，向媒體揮手後便離開。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月28日

前總統馬英九28日上午前往南京中山陵。圖為馬英九一行。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月28日

前總統馬英九28日上午結束拜謁國父孫中山後，有中國大陸圍觀民眾向馬英九一行喊「兩岸一家親」。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月28日