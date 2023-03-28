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馬英九前往南京總統府 維安升級民眾清空

2023/3/28 15:07（3/28 15:31 更新）
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前總統馬英九28日下午前來參觀南京總統府，南京總統府外的民眾被維安擋下。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月28日
前總統馬英九28日下午前來參觀南京總統府，南京總統府外的民眾被維安擋下。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月28日
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（中央社記者呂佳蓉南京28日電）前總統馬英九的南京行程在下午到南京總統府，現場民眾被維安擋下，維安與上午的南京中山陵形成一對比，現場遭到清空。

南京總統府現場有一般民眾或遊客聚集，他們被維安擋下，不得靠近，不過仍然吸引他們拿起手機拍攝前來的馬英九一行。

馬英九訪問中國大陸的行程來到南京，今天上午在南京中山陵拜謁後，隨後到訪孫中山紀念館。

之後又驅車前往第二歷史檔案館，這裡存放1912年至1949年間，中華民國在大陸時期的歷屆中央政權機關及其直屬機構檔案。

馬英九在參觀完第二歷史檔案館後出館，被在場外的媒體詢問，早上有晨跑嗎？他回應，「有啊，早上照樣晨跑。」隨後上了安排的專車離去。

接著下午到南京總統府，以及到訪拉貝故居。接著傍晚會安排一場會見。（編輯：陳沛冰）1120328

前總統馬英九28日下午前來參觀南京總統府。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月28日
前總統馬英九28日下午前來參觀南京總統府。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月28日
前總統馬英九28日下午前往南京市區，參觀總統府舊址。圖為總統府內掛有中華民國國旗及中國國民黨黨旗的室內陳設。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月28日
前總統馬英九28日下午前往南京市區，參觀總統府舊址。圖為總統府內掛有中華民國國旗及中國國民黨黨旗的室內陳設。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月28日
前總統馬英九28日下午前往南京市區，參觀南京總統府舊址。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月28日
前總統馬英九28日下午前往南京市區，參觀南京總統府舊址。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月28日
前總統馬英九28日下午前往南京市區，參觀南京總統府舊址。圖為舊址內的孫中山銅像。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月28日
前總統馬英九28日下午前往南京市區，參觀南京總統府舊址。圖為舊址內的孫中山銅像。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月28日
前總統馬英九28日下午參訪南京總統府，他拿起以前總統府用的藍色文件本，說他非常懷念，因為他剛工作時也是用這一個文件本。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月28日
前總統馬英九28日下午參訪南京總統府，他拿起以前總統府用的藍色文件本，說他非常懷念，因為他剛工作時也是用這一個文件本。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月28日
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