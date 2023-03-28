更多編輯台推薦新聞：
張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單
運動

張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數
文化

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
馬英九訪中
新聞專題
馬英九訪中2/40
首頁 / 兩岸

馬英九會江蘇書記：曾與習先生在新加坡見面

2023/3/28 18:40（3/28 21:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前總統馬英九（左）28日傍晚會見中共江蘇省委書記信長星（右）時說，他與「習先生」在新加坡見面時，都特別強調兩岸心理契合，要拉近兩岸心理距離。他並說，希望陸方多認識台灣人的心理狀態。中央社記者呂佳蓉南京攝 111年3月28日
前總統馬英九（左）28日傍晚會見中共江蘇省委書記信長星（右）時說，他與「習先生」在新加坡見面時，都特別強調兩岸心理契合，要拉近兩岸心理距離。他並說，希望陸方多認識台灣人的心理狀態。中央社記者呂佳蓉南京攝 111年3月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉南京28日電）前總統馬英九傍晚會見中共江蘇省委書記信長星時說，他與「習先生」在新加坡見面時，都特別強調兩岸心理契合，要拉近兩岸心理距離。他並說，希望陸方多認識台灣人的心理狀態。

中國大陸官方安排馬英九在南京會見的地方官員，為省級「一把手」的信長星。信長星在會見時則以「馬英九先生」作為稱呼，但也曾提到馬英九曾擔任國民黨前主席及「台灣地區前領導人」。

馬英九在會面時表示，「習先生跟我在新加坡見了面之後，特別強調希望兩岸可以心靈契合，這跟我過去強調，拉近心理距離，幾乎是一致的」。

他指出，希望兩岸交流要做好要建立互信，才能避免戰爭的風險。用交流取代對抗，用協商取代衝突，希望大陸方面多認識台灣人的心理狀態，大家一起推動避戰跟謀合。

前總統馬英九（左）2015年11月7日在新加坡香格里拉飯店與中國國家主席習近平（右）正式會面，並握手致意。（中央社檔案照片）
前總統馬英九（左）2015年11月7日在新加坡香格里拉飯店與中國國家主席習近平（右）正式會面，並握手致意。（中央社檔案照片）

馬英九提到，過去兩岸有共同政治基礎「九二共識」，擁有互信、擱置爭議，才實現三通直航。

他並表示，從1987年他參與政府兩岸工作，那年他37歲，今年73歲，第一次來到大陸，對兩岸事務有非常大的誠意，認為這個工作是很值得做的，不管是三通直航還是其他政策的推動，兩岸人民都受惠。

馬英九也說，卸任後在東吳大學擔任講座教授，認識到兩岸青年交流，對台灣或對大陸而言，都是非常值得做的事情。

信長星則以「馬英九先生」稱呼馬英九。他說，「馬英九先生首訪大陸，第一站就來到南京」。多年來，「馬英九先生不論是擔任國民黨前主席，還是台灣地區前領導人期間」，一直堅持九二共識與一個中國原則，反對台獨，積極推動兩岸關係和平發展，推動兩岸交流交往，「我們對此深表讚賞」。（編輯：邱國強）1120328

#馬英九
#大陸
#國民黨
延伸閱讀
全文／馬英九南京謁陵 祭文與致詞皆提及國父創建民國馬英九：兩岸一定要追求和平 否則雙方都沒前途馬英九前往南京總統府 維安升級民眾清空馬英九會江蘇書記：在台灣總統任內推動兩岸交流
馬英九
馬英九南京參訪 中國大陸民眾聚集圍觀國軍掉槍頻傳 陳建仁：一定嚴加處理改進
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
馬英九南京參訪 中國大陸民眾聚集圍觀