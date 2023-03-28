馬英九會江蘇書記：曾與習先生在新加坡見面

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前總統馬英九（左）28日傍晚會見中共江蘇省委書記信長星（右）時說，他與「習先生」在新加坡見面時，都特別強調兩岸心理契合，要拉近兩岸心理距離。他並說，希望陸方多認識台灣人的心理狀態。中央社記者呂佳蓉南京攝 111年3月28日

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（中央社記者呂佳蓉南京28日電）前總統馬英九傍晚會見中共江蘇省委書記信長星時說，他與「習先生」在新加坡見面時，都特別強調兩岸心理契合，要拉近兩岸心理距離。他並說，希望陸方多認識台灣人的心理狀態。

中國大陸官方安排馬英九在南京會見的地方官員，為省級「一把手」的信長星。信長星在會見時則以「馬英九先生」作為稱呼，但也曾提到馬英九曾擔任國民黨前主席及「台灣地區前領導人」。

馬英九在會面時表示，「習先生跟我在新加坡見了面之後，特別強調希望兩岸可以心靈契合，這跟我過去強調，拉近心理距離，幾乎是一致的」。

他指出，希望兩岸交流要做好要建立互信，才能避免戰爭的風險。用交流取代對抗，用協商取代衝突，希望大陸方面多認識台灣人的心理狀態，大家一起推動避戰跟謀合。

前總統馬英九（左）2015年11月7日在新加坡香格里拉飯店與中國國家主席習近平（右）正式會面，並握手致意。（中央社檔案照片）

馬英九提到，過去兩岸有共同政治基礎「九二共識」，擁有互信、擱置爭議，才實現三通直航。

他並表示，從1987年他參與政府兩岸工作，那年他37歲，今年73歲，第一次來到大陸，對兩岸事務有非常大的誠意，認為這個工作是很值得做的，不管是三通直航還是其他政策的推動，兩岸人民都受惠。

馬英九也說，卸任後在東吳大學擔任講座教授，認識到兩岸青年交流，對台灣或對大陸而言，都是非常值得做的事情。

信長星則以「馬英九先生」稱呼馬英九。他說，「馬英九先生首訪大陸，第一站就來到南京」。多年來，「馬英九先生不論是擔任國民黨前主席，還是台灣地區前領導人期間」，一直堅持九二共識與一個中國原則，反對台獨，積極推動兩岸關係和平發展，推動兩岸交流交往，「我們對此深表讚賞」。（編輯：邱國強）1120328