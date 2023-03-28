馬英九南京參訪 中國大陸民眾聚集圍觀

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前總統馬英九28日下午前往南京拉貝故居，圖為圍觀的中國大陸民眾，且越來越多人，但現場維安嚴密，民眾無法貼身接近。中央社記者呂佳蓉南京攝 112年3月28日

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（中央社記者呂佳蓉南京28日電）前總統馬英九訪問中國大陸，到訪南京時不論中山陵、南京總統府與拉貝故居，都有被維安擋在外的群眾聚集。他們雖然無法靠近，但想一睹馬英九這名知曉已久的台灣政治人物。

馬英九一行今天的第1站是前往南京中山陵拜謁。1名30歲的中國男性民眾告訴媒體，因為知道馬英九要來，所以提前一個禮拜就預定中山陵的參訪票，希望能看一眼馬英九。

問起為什麼想要看馬英九？這名民眾回答，從小時候便知道他。

馬英九拜謁完國父孫中山，步下392階的樓梯後，要前往一旁的孫中山紀念館時，有聚集的中國大陸民眾高喊了幾句「兩岸一家親」的口號。

下午，馬英九一行前往南京總統府與拉貝故居。儘管當地維安滴水不漏，將現場民眾與其隔開一條街，但是仍有中國大陸民眾聚集圍觀。他們拿起手機，不斷朝馬英九一行人到訪的方向拍攝，直到媒體要退場前，仍未散去。

也有中國大陸民眾在現場詢問是誰前來？有民眾回答「是『馬前總統』來」。

馬英九27日下午乘坐中國大陸國航CA196班機抵達上海。這是兩岸1949年分治以來，首名中華民國卸任總統踏上中國大陸的土地。（編輯：邱國強）1120328